Hotellreceptionist Extra/Sommar-Brunnby Hotel
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2026-07-06
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Hotellreceptionist för sommar och extraarbete
Brunnby Hotel, Årsta Partihallar – 44 rum
Vill du ha ett omväxlande sommarjobb där du får ta ansvar och vara delaktig i flera delar av hotellverksamheten?
Vi söker nu en hotellreceptionist som kan börja så snart som möjligt och arbeta extra under sommaren. Under sommarmånaderna finns möjlighet till fler arbetspass. Därefter fortsätter tjänsten som extraarbete, främst på helger och vid behov även enstaka vardagar under hösten och vintern.
Om Brunnby Hotel
Brunnby Hotel är ett familjeägt hotell med 44 rum, beläget i Årsta Partihallar, nära både Stockholmsmässan och Avicii Arena.
Vi är ett litet team där alla hjälps åt och tar ett gemensamt ansvar för verksamheten. Hos oss får du arbeta brett och vara en viktig del av våra gästers upplevelse.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Det här är en varierad roll där du arbetar med flera delar av den dagliga hotellverksamheten. Du tar emot gäster i receptionen, hanterar bokningar och hjälper till med frukost, städning och andra praktiska uppgifter vid behov.
Eftersom vi är ett mindre hotell behöver du vara självgående, flexibel och bekväm med att växla mellan olika arbetsuppgifter under samma arbetspass.
Arbetstider
Morgonpass: 06.30–14.30
Kvällspass: 14.30–22.30
Omfattning
Under sommaren finns möjlighet till flera pass per vecka, beroende på verksamhetens behov och din tillgänglighet.
Under hösten och vintern fortsätter arbetet som extra vid behov, främst på helger och ibland enstaka vardagar.Dina arbetsuppgifter
• Incheckning och utcheckning av gäster
• Hantering av telefonsamtal, mejl och bokningar
• Arbete i vårt bokningssystem Sirvoy
• Kassahantering
• Förberedelse och skötsel av frukostbuffén
• Städning av hotellrum och gemensamma ytor vid behov
• Hålla ordning i receptionen och hotellets allmänna utrymmen
• Hjälpa gäster och ge ett trevligt och professionellt bemötande
Vi söker dig som
• Kan börja arbeta så snart som möjligt
• Har möjlighet att arbeta både morgon- och kvällspass
• Kan arbeta mer under sommaren och därefter främst helger
• Är ansvarstagande, självgående och prestigelös
• Trivs med ett varierat arbete och ett högt arbetstempo
• Har lätt för att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt
• Har god datorvana
• Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Tidigare erfarenhet från hotell, reception, städning eller annan serviceverksamhet är meriterande, men inget krav. Vi lägger stor vikt vid din inställning, ansvarskänsla och förmåga att ta egna initiativ.
Vi erbjuder
• Ett varierat sommarjobb med möjlighet till många arbetspass
• Fortsatt extraarbete under hösten och vintern
• Ett arbete med mycket eget ansvar
• Ett litet team där alla hjälps åt
• Erfarenhet från flera delar av hotellverksamheten, från reception och frukost till städning och gästservice
Plats: Brunnby Hotel, Årsta Partihallar, Stockholm
Omfattning: Sommararbete och därefter extra vid behov
Arbetstider: 06.30–14.30 eller 14.30–22.30
Start: Snarast möjligtSå ansöker du
Skicka ditt CV och några korta rader om dig själv och varför du är intresserad av tjänsten.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: jobb@brunnbyhotel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hotellreceptionist extra 2607". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brunnby Hotel AB
(org.nr 556690-4875)
Brunnbyvägen 7 (visa karta
)
120 44 ÅRSTA Arbetsplats
Brunnby Hotel AB Kontakt
Zaid Ablahad 0707161285 Jobbnummer
9994562