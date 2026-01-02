Hotellreceptionist
2026-01-02
Hotel Rusthållargården är en anrik hotell- och konferensanläggning, belägen i Arild på natursköna Kullaberg med verksamhet året om.
Anläggningen har 49 hotellrum, 6 konferenslokaler och restaurangkapacitet för ca 180 gäster samt spa-lounge och behandlingar. Under 2026 byggs en spamiljö som kommer att utveckla verksamheten till en ny nivå.
Vill du jobba i fantastiska omgivningar, i en familjeägd organisation där våra värdeord är omtanke, personligt, äkta och kvalitet?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av arbete inom gästservice och gärna från reception och hotellbranschen.
Det viktigaste är att du är en social och utåtriktad person som brinner för gästservice. Arbetsuppgifterna består till största delen av att ta hand om våra gäster som är på plats - konferensgäster såväl som privata gäster. In- och utcheckning samt gäst- och konferensservice. Barservering förekommer kvällstid samt hantering av inkommande förfrågningar för privata bokningar via mail och telefon de tider när vår bokningsavdelning är stängd.
Du är den som vet vad som krävs för att ge det lilla extra för att gästupplevelsen skall bli minnesvärd. Det är dig våra gäster lovordar i vår gästundersökning som den medarbetare som utmärkte sig och höjde deras vistelse till något extra.
Som person är du positiv och du ser möjligheter. Vidare är du en noggrann och ansvarstagande person som har en förmåga att arbeta självständigt.
Arbetstiderna är schemalagda kl. 07.00-15.00 alt. 15.00-23.00/24.00 (högsäsong) och inkluderar helger.
Du kommer att ingå i ett team av hotellreceptionister, servicemedarbetare samt bokning. Närmsta chef är hotellchef.
Tjänsten är en fast anställning på 75% med tillträde under jan/feb enligt överenskommelse. Möjlighet kommer att finnas till utökning av tjänst till heltid under högsäsong.
För att ta dig till och från arbetet krävs körkort och tillgång till bil då de lokala kommunikationerna är begränsade. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: christina@rusthallargarden.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Rusthållargården AB
(org.nr 556143-8879), http://www.rusthallargarden.se
Stora vägen 26 (visa karta
263 73 ARILD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rustållargården AB, Hotel Kontakt
Christina Svennblad christina@rusthallargarden.se 076-666 13 15 Jobbnummer
