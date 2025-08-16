Hotellreceptionist

Hirely AB / Receptionistjobb / Stockholm
2025-08-16


Visa alla receptionistjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hirely AB i Stockholm, Solna, Danderyd, Huddinge, Järfälla eller i hela Sverige

Vi söker en personlig och professionell hotellreceptionist till vårt receptionsteam. Som första kontaktpunkt för gäster kommer du att spela en nyckelroll i att skapa en välkomnande och minnesvärd upplevelse. Om du trivs i en dynamisk miljö och brinner för gästfrihet vill vi gärna träffa dig.



Publiceringsdatum
2025-08-16

Dina arbetsuppgifter
• Välkomna gäster varmt och hjälpa till med in- och utcheckningsprocedurer

• Hantera gästers förfrågningar och ge korrekt information om hotellets bekvämligheter och lokala attraktioner

• Hantera bokningar via telefon, e-post och bokningsplattformar

• Behandla betalningar och upprätthålla korrekta faktureringsregister

• Samordna med städning och underhåll för att säkerställa snabb service

• Ta itu med gästklagomål och lösa problem snabbt och professionellt

• Övervaka lobbyaktivitet och upprätthålla säkerhets- och renlighetsstandarder

• Utföra grundläggande administrativa uppgifter som arkivering, faxning och att svara i telefon



Kvalifikationer
• Utmärkta kommunikations- och sociala färdigheter

• Stark organisationsförmåga och noggrannhet

• Förmåga att förbli lugn och artig under press

• Flexibilitet att arbeta olika skift, inklusive helger och helgdagar



Arbetsförhållanden

• Reception/lobbymiljö

• Skiftbaserat schema (morgon, kväll eller natt)

• Stå upp under längre perioder



Bonusegenskaper

• Flerspråkighet

• Ett varmt och professionellt uppträdande

• Passion för att hjälpa andra

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://jobbify.se

Arbetsplats
Nobis Hotel Stockholm

Jobbnummer
9461349

Prenumerera på jobb från Hirely AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hirely AB: