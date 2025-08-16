Hotellreceptionist
2025-08-16
Vi söker en personlig och professionell hotellreceptionist till vårt receptionsteam. Som första kontaktpunkt för gäster kommer du att spela en nyckelroll i att skapa en välkomnande och minnesvärd upplevelse. Om du trivs i en dynamisk miljö och brinner för gästfrihet vill vi gärna träffa dig. Publiceringsdatum2025-08-16Dina arbetsuppgifter
• Välkomna gäster varmt och hjälpa till med in- och utcheckningsprocedurer
• Hantera gästers förfrågningar och ge korrekt information om hotellets bekvämligheter och lokala attraktioner
• Hantera bokningar via telefon, e-post och bokningsplattformar
• Behandla betalningar och upprätthålla korrekta faktureringsregister
• Samordna med städning och underhåll för att säkerställa snabb service
• Ta itu med gästklagomål och lösa problem snabbt och professionellt
• Övervaka lobbyaktivitet och upprätthålla säkerhets- och renlighetsstandarder
• Utföra grundläggande administrativa uppgifter som arkivering, faxning och att svara i telefon Kvalifikationer
• Utmärkta kommunikations- och sociala färdigheter
• Stark organisationsförmåga och noggrannhet
• Förmåga att förbli lugn och artig under press
• Flexibilitet att arbeta olika skift, inklusive helger och helgdagar
Arbetsförhållanden
• Reception/lobbymiljö
• Skiftbaserat schema (morgon, kväll eller natt)
• Stå upp under längre perioder
Bonusegenskaper
• Flerspråkighet
• Ett varmt och professionellt uppträdande
• Passion för att hjälpa andra Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se Arbetsplats
Nobis Hotel Stockholm
9461349