Hotellpersonalansvarig RA Hospitality - Malmö
RA Hospitality i Göteborg AB / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2026-02-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RA Hospitality i Göteborg AB i Malmö
, Göteborg
, Skövde
, Karlstad
, Örebro
eller i hela Sverige
RA Hospitality förser hela besöksnäringen med flexibla personallösningar så som bemanning, rekrytering, entreprenad och utbildning. Med över 25 år i branschen och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo så är vi ledande i branschen. Våra kunder består bl.a. av hotellkedjor, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora arenor. Vi vågar säga att vi är grymma på service och kvalitet!
Brinner du för hotellbranschen och vill utveckla människor, leverera service i världsklass och ta ansvar utan att ha drifttelefonen dygnet runt? Då kan rollen som Hotellpersonalansvarig på RA Hospitality i Malmö vara din nästa utmaning.
Om rollen
Som Hotellpersonalansvarig får du en varierad och utvecklande roll där du ansvarar för vår verksamhet inom hotellstäd och reception. Du är både ute på hotellen och i kontorsmiljö, med ansvar för personal, kvalitet och kundrelationer.
Dina uppgifter inkluderar:
• Rekrytering, bemanning och schemaläggning
• Coachning och utveckling av medarbetare
• Kvalitetskontroller och uppföljning ute hos kunder
• Kundmöten och relationsbyggande
• Försäljning och merförsäljning
• Resultat- och lönsamhetsansvar
Du rapporterar till Driftchef och är nyckeln till att säkerställa nöjda kunder och medarbetare.
Vem är du?
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet från hotellbranschen och vana av personalansvar.
• Erfarenhet som Housekeeping Manager är ett krav, hotellchef meriterande
• God insikt i personalplanering och schemaläggning
• Grundläggande ekonomisk förståelse
• B-körkort
• Mycket god svenska och engelska
Som person är du positiv, strukturerad, diplomatisk och lösningsorienterad. Du motiverar andra, trivs med tempo och ansvar och har social skicklighet som gör att du skapar starka relationer med både kunder och medarbetare.
Vad vi erbjuder
• Ett varierande och stimulerande arbete med högt eget ansvar
• Ett företag med högt i tak och stark laganda
• Löpande kompetensutveckling och generösa personalförmåner
• Ett brett nätverk inom besöksnäringen
Detta är en tillsvidaretjänst som inleds med sex månaders provanställning, heltid, lön enligt överenskommelse.
Arbetstiderna är främst förlagda dagtid måndag-fredag med någon eller några kvällar i veckan beroende på bokningar och säsong.
Är du vår nästa nyckelperson i Malmö?
Vill du kombinera din hotellkompetens med ledarskap, affärsansvar och frihet under ansvar i ett växande bolag?
Välkommen med din ansökan - vi tillsätter tjänsten så snart vi hittar rätt person Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7303395-1865691". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RA Hospitality i Göteborg AB
(org.nr 556586-6695), https://jobb.rahospitality.se
Norra Vallgatan 82 (visa karta
)
211 22 MALMÖ Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Kontakt
Mathias Bjurmalm mathias.bjurmalm@rahospitality.se Jobbnummer
9768043