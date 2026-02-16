Hotell receptionist start omgående

Centralhotellet i Västervik AB / Receptionistjobb / Västervik
2026-02-16


Om jobbet
Som receptionist på Best Western Centralhotellet har du en viktig roll i den dagliga driften av hotellet.

Ansvar
Du ansvarar för allt från in/utcheckning av gäster till varuleveranser, beställningar och problemlösning. Morgonpass innebär start och öppning av frukostrum samt reception. Kvällspass har fokus p incheckning och barförsäljning i receptionen. Även viss lokalstäd av allmänutrymmen och ibland rum utförs av receptionspersonal. Under lågsäsong hjälper du även till i frukostserveringen. Arbetet är omväxlande och en dag är sällan den andra lik.

Publiceringsdatum
2026-02-16

Kvalifikationer
Flytande svenska och engelska i tal och skrift är en förutsättning, andra språk är meriterande. Gästen är alltid i fokus och ett bra kundbemötande är avgörande. Vi ser helst att du arbetat med liknande uppgifter tidigare och då gärna i ett hotellbokningssystem.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: camilla.kjellen@centralhotellet.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hotell receptionist start omg".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Centralhotellet i Västervik AB (org.nr 556097-1045)
Brunnsgatan 23 (visa karta)
593 30  VÄSTERVIK

Kontakt
Ägare
Camilla Kjellén Kullman
camilla.kjellen@centralhotellet.com
0703304279

Jobbnummer
9746109

