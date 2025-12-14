Högaborgs Bollklubb
Vill du arbeta i hjärtat av föreningslivet och bidra till en trygg och utvecklande idrottsmiljö? Högaborgs BK söker nu en kanslist på 50% som blir navet i vår verksamhet. Tjänsten är tillsvidare men med provanställning på sex månader.
Om rollen
Som kanslist ansvarar du för föreningens dagliga administration och är länken mellan medlemmar, ledare, styrelse och externa aktörer. Du ansvarar för föreningens administration, kommunikation och interna rutiner, så att verksamheten flyter smidigt och våra ledare och medlemmar får bästa möjliga stöd. Du bidrar med struktur och ordning och stöttar med koordinering av olika utvecklingsinsatser, aktiviteter och evenemang. Du arbetar i nära samarbete styrelse ungdomsansvarig. Arbetsuppgifterna omfattar:
Administration
Medlemsregister, avgifter, närvaro och LOK-stöd
Bidragsansökningar
Dokument, listor och scheman
Kommunikation
Kontaktperson för medlemmar och vårdnadshavare
Mejl, telefon, hemsida och sociala medier
Stöd till verksamheten
Samordning av träningstider och bokningar
Stöd till tränare och lag
Hjälp vid matcher, cuper och evenemang
Enklare skötsel av klubbhuset
Ekonomi (grundnivå)
Enklare bokföring och fakturor
Beställning av material
Vi söker dig som är:
Strukturerad och noggrann: Du skapar ordning och reda, planerar ditt arbete väl och säkerställer att uppgifter blir korrekta och genomförda i tid samt följer upp och dokumenterar ditt arbete
Serviceinriktad och relationell: Du ger ett positivt bemötande, bygger förtroendefulla relationer och bidrar till en välkomnande föreningskultur där medlemmar och ledare trivs.
Kommunikativ och samarbetsorienterad: Du uttrycker dig tydligt, är lyhörd, delar information och samarbetar gärna för att nå gemensamma mål.
Självgående och ansvarsfull: Du tar egna initiativ, fullföljer dina uppgifter och representerar föreningen på ett seriöst och professionellt sätt.
Lösningsfokuserad och flexibel: Du ser möjligheter i utmaningar, hittar praktiska lösningar och trivs med varierande arbetsuppgifter.
Arbetstider: Dagtid samt eventuellt helger vid evenemang kan förekomma.
Varför jobba hos oss?
Du blir en del av en förening med stark gemenskap och stort engagemang. Rollen är varierande, självständig och ger möjligheten att påverka och utvecklas tillsammans med föreningen.
Ansökan
Skicka CV och personligt brev till henrik@hogarborgsbk.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsplats: Harlyckegatan 2, Helsingborg Så ansöker du
