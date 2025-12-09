Hjullastaroperatör till Tillredningen
2025-12-09
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Din roll
Som hjullastaroperatör till tillredningen kommer du ansvara för att förbereda borrplatsen och stötta teamet vid borrning och laddning. Rollen innebär arbete på trånga ytor med höga krav på precision och säkerhet. Arbetstiden är förlagd enligt K2-schema.
Du kommer bland annat att:
Transportera sprängmedel.
Planera ut samt hantera kablar
Ta emot sprängmedelsleveranser.
Samarbeta nära laddare och borrare, ex. mata ut sprängmedel vid laddning samt proppning.
Rensa och förbereda borrplatser.
Under vinterhalvåret köra snöröjning samt halkbekämpning.
Vara behjälplig vid flyttning av borrmaskiner
Andra arbetsuppgifter kommer att förekomma.
Ditt bidrag
Gymnasieutbildning.
Mångårig arbetslivserfarenhet av hjullastare.
Svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande:
ADR-utbildning.
Erfarenhet från gruvindustrin.
Vi söker dig som är noggrann, lugn och lösningsorienterad, samt som har en god förmåga att samarbeta och kommunicera med andra. Du trivs med att ta ansvar, arbeta självständigt och ser till att alltid leverera med hög precision. I ditt arbete är säkerheten en självklarhet och högsta prioritet.
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Anders Karlsson, Anders.M.Karlsson@boliden.com
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Amanda Johansson, Amanda.2.johansson@boliden.com
Facklig information får du av IF Metall, metall.aitik@boliden.com
Sista dag att ansöka är Söndag 4 januari.
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Om tjänsten du ansökt till innefattar hantering av sprängämnen, kommer du i enlighet med lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) att genomgå en bakgrundskontroll för godkännande hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under rekryteringsprocessen.
Om du är representant för ett rekryterande företag, vänligen avstå från att kontakta oss om denna annons. Vi uppskattar din omtanke.
