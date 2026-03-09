Hjullastarförare - Skänninge
Stena Recycling AB / Maskinförarjobb / Motala
2026-03-09
Vill du vara med och ge material nytt liv? På vår filial i Skänninge får du arbeta i en roll där dagarna är varierade och där du blir en del av ett team som tillsammans driver en av Stena Recyclings viktigaste metallanläggningar framåt.
Om filialen i Skänninge
Skänninge är ett av Stena Recyclings metallcenter, där vi i första hand tar emot och hanterar järn och metallskrot. Här arbetar vi med att kontrollera, sortera och förädla material som sedan går vidare till kunder, samarbetspartners eller våra egna anläggningar - och på så sätt återvinns och kommer till användning igen.
På filialen arbetar 13 medarbetare, där bland annat produktionsledare, filialchef, säljare och produktspecialist finns på plats och tillsammans skapar ett sammansvetsat och lösningsorienterat team.
Arbetsuppgifter
Som produktionsarbetare arbetar du nära det dagliga materialflödet på vår filial. Du lossar och lastar material från och i lastbilar & sjöcontainers med hjullastare och gör mottagningskontroller på inkommande material. Du sorterar och klassificerar olika typer av järn och metaller, kvalitetssäkrar utgående material samt inventerar och förbereder material för utleverans. I rollen ingår också att utföra egenkontroller och riskbedömningar samt att vid behov stötta kollegorna i andra arbetsuppgifter på filialen.
Du möter dessutom privatkunder som kommer in med material, hjälper dem i deras ärenden och säkerställer en trygg och smidig hantering. Arbetet omfattar också löpande tillsyn av maskiner, enklare service och städning enligt rutin, liksom att rapportera tillbud och bidra med förbättringsförslag i det dagliga arbetet.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i ett arbete där tempot kan variera och där du snabbt växlar mellan olika uppgifter. Du är nyfiken, lyhörd och har lätt att anpassa dig till förändringar. Samarbete är något du värderar högt - både i teamet och med andra funktioner på filialen - och du bidrar till en positiv och trygg arbetsmiljö. Du arbetar metodiskt och med ett utpräglat säkerhetsfokus, samtidigt som du gärna tar egna initiativ och ansvarar för dina arbetsuppgifter.
Hos oss är din personlighet viktig - vi letar efter dig som bidrar till ett gott arbetsklimat, som är engagerad och som vill växa tillsammans med oss.
Kvalifikationer:
• Hjullastarkort samt erfarenhet av att köra hjullastare
• Gymnasieutbildning
• Erfarenhet av att ha riskbedömt arbetsmoment.
• B-körkort.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Vad erbjuder vi dig?
I denna roll kommer du att tillhöra ett gott gäng med mycket kunskap och som har kul tillsammans. Du har mycket frihet under ansvar och får goda möjligheter till att utvecklas och lära dig mer inom olika materialslag. Eftersom vi är en del av en större koncern så finns det många möjligheter för dig som vill växa, både individuellt och tillsammans med oss. Din medarbetarresa börjar med en gedigen introduktionsutbildning och du erbjuds trygga och utvecklande förmåner.
Information om rekryteringsprocessen
Eftersom vi vill säkerställa ett rättvist och fördomsfritt urvalsarbete önskar vi inget personligt brev, däremot att du svarar på våra inledande urvalsfrågor. Om du går vidare kommer du därefter att få ett mejl med en länk till våra rekryteringstester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten. Här kan du läsa mer om vår rekryteringsprocess. Vi tillämpar sex månaders provanställning och gör bakgrundskontroll.
På Stena Recycling räknas alla medarbetares insatser. Vi erbjuder helhetslösningar inom återvinning och cirkulära tjänster över hela landet. Våra kunder finns representerade i många branscher - allt från detaljhandel och tillverkande industri till verkstadsindustri, kommunal verksamhet och sjukhus.
Välkommen till en framtidsbransch. Det börjar med dig - och vi lyckas tillsammans!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stena Recycling AB (org.nr 556132-1752)
Stena recycling
Production Manager
