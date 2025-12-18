Historiska museet söker intendent med programansvar
2025-12-18
Historiska museet är Sveriges arkeologiska och historiska vardagsrum. Vi förenar människor genom tid och rum och vi gör historia betydelsefullt för fler. Det gör vi bland annat via museets programverksamhet där vi möter barn, unga och vuxna.
Nu söker vi en kreativ intendent med programansvar som ser museets viktiga roll som samhällsbärande funktion och som brinner för att ge människor verktyg för att vara med och skapa historia tillsammans med oss. Vi söker dig som vill vara med och skapa en inkluderande arena för historia där samtiden och framtiden är en självklar del. Du har erfarenhet av att planera, producera, genomföra och utveckla program som engagerar, inkluderar och inspirerar. Du är van att driva samarbeten med olika aktörer inom civilsamhället och även med aktörer inom andra relevanta områden av samhället såsom forskare, konstnärer musiker, organisationer mm.
För att trivas i rollen är du genuint intresserad av livslångt lärande och har ett stort intresse för omvärlden. Du är både strategisk och praktisk lagd. Du har erfarenheter av att möta och leda grupper med skiftande behov och trivs mycket bra med det. Du är van vid att arbeta självständigt utifrån mål och deadlines och arbetar väl i arbetslag med interna och externa samarbetsparter. Du har god förmåga att strukturera, organisera, prioritera och genomföra olika arbetsuppgifter. Du tar initiativ och vågar prova nya saker.
Då vi arbetar i en publik verksamhet där våra besökare är i fokus är det viktigt att kunna vara flexibel och att kunna arbeta med flera processer parallellt. Som kollega är du social, engagerad, nyfiken och lösningsorienterad. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Tjänsten ingår i Historiska museets enhet för lärande och rapporterar till dess enhetschef.
I arbetsuppgifterna ingår
• Att planera, koordinera och genomföra programverksamhet i relation till budget, tidsplan och styrdokument för verksamheten. Inom ramen för detta utvecklar du programverksamheten, håller i externa kontakter och administration.
• Att ha ett praktiskt huvudansvar för genomförande med museets övriga personal. Du är ofta på plats och genomför verksamhet praktiskt, med allt från att ta hand om samarbetsparter, värda, iordningställa och återställa lokaler.
• Att samordna och uppdatera kommunikationen om evenemang och programverksamhet i tätt samarbete med museets kommunikatör och pedagoger. Detta innebär också praktiskt arbete med museets sociala medier inom ramen för programverksamheten.
• Att leda arbetsgruppen som arbetar med att producera program.
• Att visa museets utställningar för olika grupper.
• Du har minst två års dokumenterad erfarenhet av produktion och genomförande av publika program och evenemang inom kultursektorn.
• Du kommunicerar väl i både tal och skrift på svenska och engelska.
• Du har dokumenterad vana av att driva olika samarbetsprojekt med olika aktörer i samhället.
• Du har god kännedom om samtida kulturliv och är även van att berätta om verksamheten som du ansvarar för till olika grupper.
• Du har dokumenterad vana av att leda grupper i olika åldrar och med skiftande behov.
Meriter
• Du har utbildning inom projektledning eller motsvarande.
• Du har akademisk utbildning i relevanta ämnen såsom historia, arkeologi, konst eller dyl.
• Du har erfarenhet från arbete med tillgänglighet och social hållbarhet.
• Du har arbetat med sociala medier och är van att arbeta i Meta.
• Du har viss teknisk kompetens och kan hantera presentationer, mikrofoner och högtalare för enklare evenemang.
Ansök
I ansökan vill vi att du skickar ett CV som tydligt visar dina erfarenheter och hur du matchar kravprofilen, en kort beskrivning av dig själv och exempel på och/eller länkar till tidigare genomförda projekt eller verksamheter som är relevanta för tjänsten.
Sista datum för ansökan är 2026-01-09. Intervjuer kommer att äga rum i januari.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar provanställning på 6 månader. Kvälls- och helgarbete förekommer.
Tillträde snarast.
Upplysningar om tjänsten lämnas av chef för Historiska museet Åsa Marnell, 08-519 556 01.
Uppgifter om anställningsvillkor lämnas av HR-specialist Emelie Gloza, tel. 08-519 556 07.
Facklig företrädare för SACO-S är Jonas Lindwall, tel. 08- 402 3021.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Historiska
Historiska museet är en del av Statens historiska museer som är Sveriges största statliga museikoncern.
Historiska museet vill att fler ska kunna ta del av museets utbud och känna sig välkomna. Detta ställer höga krav på medarbetarnas kompetens och engagemang. Därför arbetar vi aktivt med hållbarhet och kompetensutveckling. Historiska är en arbetsplats där arbetsglädje värderas högt och där samarbete och lyhördhet är nyckeln till framgång.
Utöver att få arbeta på en fantastisk arbetsplats med rum för kreativitet så har du, som statligt anställd, en del förmåner som exempelvis fler semesterdagar, friskvårdsbidrag, viss läkemedelsersättning mm.
Läs mer om Historiska museet och Statens historiska museer här: www.historiska.se
och www.shm.se
I Statens historiska museer ingår Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott, Sveriges museum om Förintelsen och Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet -med Tumba bruksmuseum. Här ingår också uppdragsverksamheten Arkeologerna, med kontor på fem olika platser i landet. Statens historiska museer har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia samt bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Vår gemensamma vision är "Tillsammans gör vi historia betydelsefullt för fler". Myndigheten har ca 400 anställda medarbetare. Ersättning
