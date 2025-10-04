Hissmontör-nyinstallation
IR Mont Sweden AB / Elektrikerjobb / Sollentuna Visa alla elektrikerjobb i Sollentuna
2025-10-04
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos IR Mont Sweden AB i Sollentuna
Vi söker hissmontör till Stockholm!
Om företag:
IR Mont Sweden AB är små företag av hissar och jobbar vi i Stockholm och Stockholm län.
Vi erbjuder dig som är ansvarfull och självständig ett arbete där du kommer att jobba med installation av hissar.
Tjänsten ställer krav på att du är kommunikativ och serviceinriktad eftersom du har mycket kontakt med våra kunder. Du är ordningsam och strukturerad och du tar ett personligt ansvar för ditt arbete och för att de kunder du servar blir nöjda med ditt arbete. Vi ser även säkerhet och ett etiskt tänkande som självklarheter i vår verksamhet.
Vi söker dig som:
har mångårig erfarenhet av hissinstallation
har mångårig erfarenhet av att modernisera hissar
har erfarenhet av el, styr, reglerteknik och programmering avseende hissar
har erfarenhet av att skapa goda, långsiktiga kundrelationer
talar svenska och engelska
talar kroatiska ,bosniska eller serbiska är meriterande
har B körkort
Som person motiveras du av:
att lösa tekniska problem
att utvecklas och lära dig nya arbetsuppgifter
att arbeta självständigt under ansvar
att skapa goda kundrelationer
att arbeta mot uppsatta mål
IR Mont Sweden AB erbjuder ett omväxlande och självständigt arbete i ett nyöppnat företag med förmånliga anställningsvillkor. Vi kan erbjuda möjligheter till utveckling inom nya arbets- eller teknikområden.
Tillträde : 20260101
För ytterligare information kontakta:
Ivo Raic
telefon: 073-680 29 89
e-mail: ivo.raic@irmont.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
E-post: ivo.raic@irmont.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare IR Mont Sweden AB
(org.nr 559346-7839) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9540752