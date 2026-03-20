Hissmontör

Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Elektrikerjobb / Linköping
2026-03-20


Vi söker nu en erfaren hissmontör till ett stabilt och växande industriföretag som utvecklar och levererar hisslösningar till kunder i Sverige och internationellt. Företaget har lång erfarenhet inom branschen och arbetar med installation och leverans av tekniska hissystem som används i olika typer av byggnader.
Rekryteringen sker konfidentiellt och mer information om företaget ges längre fram i processen.

Om tjänsten
I rollen som hissmontör kommer du främst att arbeta med installation och montering av hissar. Arbetet sker både i Sverige och ibland hos internationella samarbetspartners.
En del av rollen innebär även att stötta kunder och partners i installationen av produkterna samt dela med dig av din praktiska erfarenhet kring montage och funktion.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Montering och installation av hissar
Felsökning och teknisk support vid behov
Utbildning och stöd till partners kring installation
Samarbete med teknik- och utvecklingsteam för att förbättra installation och funktion

Tjänsten innebär resor och perioder då du arbetar på annan ort. Du utgår från kontoret i Motala.
Vi söker dig som
Det viktigaste i denna rekrytering är att du har erfarenhet av hissmontage eller liknande installationsarbete.
Du kan till exempel ha arbetat med:
Installation av hissar
Montage av plattformshissar, personhissar eller varuhissar
Installation av maskinsystem eller andra tekniska konstruktioner

Vi ser också gärna att du:
Har teknisk förståelse inom mekanik och montering
Kan läsa enklare elscheman
Har erfarenhet av felsökning
Talar engelska i arbetet
Har B-körkort

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är praktiskt lagd, lösningsorienterad och självgående. Du är trygg i ditt tekniska arbete och trivs i en roll där du får kombinera montage med kontakt med kunder och samarbetspartners.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kraftsam 1024".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB (org.nr 559064-9207)
Linköping (visa karta)
582 14  LINKÖPING

Arbetsplats
Kraftsam R&B

Kontakt
COO
Biljana Cvetkovic
biljana.cvetkovic@kraftsam.se
0707423922

Jobbnummer
9810673

