Herr Frisör Sökes
2026-01-09
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Visa alla jobb hos Ayaz Beauty Salong HB i Helsingborg
Är du en duktig och driven frisör? Gillar du att ge kunderna det där lilla extra så att de går från vår salong med ett leende på läpparna? Då är det dig vi söker efter.
Vår salong erbjuder kunderna ett brett utbud av skönhetstjänster som klippning , nagelvård och fotvård och ögonfransförlängningar. Salongen är centralt placerad i hjärtat av Helsingborg.
Vi ser fram emot att få läsa din ansökan som du skickar in via e-post. Du är välkommen ringa om du har frågor.
042-18 24 15
Vi söker frisör på heltid. Arbetsuppgifterna gäller klippning ,rakning ...... Ansökan skickas via e-postayabeautysalong@hotmail.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: ayabeautysalong@hotmail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ayaz Beauty Salong HB
Södergatan 4 (visa karta
)
252 25 HELSINGBORG Jobbnummer
9676980