Hemstädare Tyresö - Hemfrid
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Tyresö Visa alla städarjobb i Tyresö
2026-07-16
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HEMFRID SÖKER HEMSTÄDARE I TYRESÖ – VILL DU JOBBA MED OSS? ✨
Vill du ha ett arbete där du får hjälpa människor i deras vardag och samtidigt vara en del av ett härligt team? Hemfrid är Sveriges största företag inom hemservice och erbjuder tjänster som hemstädning, fönsterputs och andra hushållsnära tjänster med fokus på kvalitet och service.
Nu söker vi fler städare till Tyresö och omkringliggande områden. Hos oss arbetar människor från hela världen tillsammans i en trygg och välkomnande arbetsmiljö där vi stöttar varandra och utvecklas tillsammans.
Det här erbjuder vi dig:
En anställning på 75 %
Kollektivavtal och trygga arbetsvillkor
Fast månadslön
Milersättning mellan kunder om du använder egen bil i arbetet
Betald restid mellan kunder
Försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år
Gratis mobilabonnemang
Utbildning inom hemstädning och service
Stöd från Field Lead/Buddy i det dagliga arbetet
Teamaktiviteter och sociala träffar
Vi vill ge dig rätt förutsättningar för att lyckas och känna dig trygg i din roll.
Vi söker dig som:
Tycker om att ge bra service
Är noggrann, ansvarsfull och engagerad
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Är flexibel och gillar varierande arbetsdagar
Vill utvecklas och lära dig nya saker
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta vardagar mellan kl. 08.00–17.00
Har B-körkort och egen bil
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av städning eller andra serviceyrken
Ansök redan idag!
Läs mer och ansök via www.hemfrid.se/karriar
Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig! 🌟
HEMFRID IS LOOKING FOR HOME CLEANERS IN TYRESÖ – JOIN OUR TEAM! ✨
Are you looking for a job where you can help people in their everyday lives while being part of a supportive team?
Hemfrid is Sweden's largest home service company, offering services such as home cleaning, window cleaning, and other household services with a strong focus on quality and customer care.
We are now looking for more cleaners to join our team in Tyresö and nearby areas. At Hemfrid, you will work in an international and welcoming environment together with colleagues from all over the world.
What we offer:
A 75% employment position
Collective agreement and secure working conditions
Fixed monthly salary
Mileage compensation when using your own car between customers
Paid travel time during the workday
Insurance and occupational pension
Wellness allowance of SEK 2,400 per year
Free mobile phone subscription
Training within home cleaning and customer service
Support from a Field Lead/Buddy
Team activities and social gatherings
We want you to feel supported and have the right conditions to succeed in your role.
Who are we looking for?
We are looking for someone who:
Enjoys providing good service
Is responsible, detail-oriented, and committed
Likes working independently as well as in a team
Is flexible and enjoys varied workdays
Wants to learn and grow professionally
Speaks Swedish or English
Can work weekdays between 08:00–17:00
Has a B driver's license and access to a car
Meritorious:
Previous experience in cleaning or service-related work
Apply today!
Read more and apply at www.hemfrid.se/karriar
If you have any questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! 🌟 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7584438-2103232". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Birger Jarlsgatan 61 (visa karta
)
113 56 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
10004209