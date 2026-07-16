Hemstädare Tyresö - Hemfrid

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Tyresö
2026-07-16


Visa alla städarjobb i Tyresö, Lidingö, Värmdö, Huddinge, Stockholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Tyresö, Lidingö, Värmdö, Huddinge, Stockholm eller i hela Sverige

HEMFRID SÖKER HEMSTÄDARE I TYRESÖ – VILL DU JOBBA MED OSS? ✨
Vill du ha ett arbete där du får hjälpa människor i deras vardag och samtidigt vara en del av ett härligt team? Hemfrid är Sveriges största företag inom hemservice och erbjuder tjänster som hemstädning, fönsterputs och andra hushållsnära tjänster med fokus på kvalitet och service.
Nu söker vi fler städare till Tyresö och omkringliggande områden. Hos oss arbetar människor från hela världen tillsammans i en trygg och välkomnande arbetsmiljö där vi stöttar varandra och utvecklas tillsammans.
Det här erbjuder vi dig:
En anställning på 75 %

Kollektivavtal och trygga arbetsvillkor

Fast månadslön

Milersättning mellan kunder om du använder egen bil i arbetet

Betald restid mellan kunder

Försäkringar och tjänstepension

Friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år

Gratis mobilabonnemang

Utbildning inom hemstädning och service

Stöd från Field Lead/Buddy i det dagliga arbetet

Teamaktiviteter och sociala träffar

Vi vill ge dig rätt förutsättningar för att lyckas och känna dig trygg i din roll.
Vi söker dig som:
Tycker om att ge bra service

Är noggrann, ansvarsfull och engagerad

Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Är flexibel och gillar varierande arbetsdagar

Vill utvecklas och lära dig nya saker

Talar svenska eller engelska

Kan arbeta vardagar mellan kl. 08.00–17.00

Har B-körkort och egen bil

Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av städning eller andra serviceyrken

Ansök redan idag!
Läs mer och ansök via www.hemfrid.se/karriar Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig! 🌟
HEMFRID IS LOOKING FOR HOME CLEANERS IN TYRESÖ – JOIN OUR TEAM! ✨
Are you looking for a job where you can help people in their everyday lives while being part of a supportive team?
Hemfrid is Sweden's largest home service company, offering services such as home cleaning, window cleaning, and other household services with a strong focus on quality and customer care.
We are now looking for more cleaners to join our team in Tyresö and nearby areas. At Hemfrid, you will work in an international and welcoming environment together with colleagues from all over the world.
What we offer:
A 75% employment position

Collective agreement and secure working conditions

Fixed monthly salary

Mileage compensation when using your own car between customers

Paid travel time during the workday

Insurance and occupational pension

Wellness allowance of SEK 2,400 per year

Free mobile phone subscription

Training within home cleaning and customer service

Support from a Field Lead/Buddy

Team activities and social gatherings

We want you to feel supported and have the right conditions to succeed in your role.
Who are we looking for?
We are looking for someone who:

Enjoys providing good service

Is responsible, detail-oriented, and committed

Likes working independently as well as in a team

Is flexible and enjoys varied workdays

Wants to learn and grow professionally

Speaks Swedish or English

Can work weekdays between 08:00–17:00

Has a B driver's license and access to a car

Meritorious:
Previous experience in cleaning or service-related work

Apply today!
Read more and apply at www.hemfrid.se/karriar If you have any questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! 🌟

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7584438-2103232".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Birger Jarlsgatan 61 (visa karta)
113 56  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
10004209

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