Servicetekniker / Verktygstekniker
Miljonbemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2026-08-05
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Vill du arbeta med felsökning och reparation i en modern verkstadsmiljö? Hos vår kund blir du en viktig del av en växande serviceverksamhet där du arbetar med elverktyg och maskiner som används inom byggbranschen. Här får du arbeta tillsammans med engagerade kollegor i en miljö där kvalitet, noggrannhet och samarbete står i fokus.
Nu söker vi en servicetekniker/verktygstekniker till en spännande tjänst där du får möjlighet att utvecklas i en teknisk roll och arbeta med produkter från välkända tillverkare.
Som servicetekniker/verktygstekniker hos vår kund i Solna kommer du att spela en viktig roll i deras service- och reparationsverksamhet. Du arbetar med felsökning, service och reparation av elverktyg och maskiner som används inom byggbranschen.
Rollen passar dig som är praktiskt lagd, har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och ett stort intresse för teknik, verktyg och mekanik. Du arbetar i en verkstadsmiljö tillsammans med engagerade kollegor där noggrannhet, kvalitet och samarbete är centralt.
Här får du möjlighet att utvecklas inom yrket och bidra till hållbara lösningar genom att ge verktyg och maskiner ett längre liv. Kunden erbjuder introduktion och utbildning i sina produkter och arbetssätt.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Felsökning av elverktyg och byggmaskiner
Reparation, service och byte av komponenter
Testning och kvalitetssäkring av maskiner efter utfört arbete
Registrering och dokumentation i interna system
Samarbete med kollegor för att säkerställa effektiva arbetsflöden
Vi söker dig som
har erfarenhet av reparation, service eller felsökning av elverktyg, maskiner eller andra tekniska produkter
har ett stort intresse för verktyg, mekanik och teknik
har en noggrann och ansvarstagande arbetsstil
kan arbeta både självständigt och i team
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
vill utvecklas och lära dig nya arbetsmoment – utbildning i kundens maskiner och arbetssätt ges på plats
Det är meriterande om du har
erfarenhet från verkstad, mekanik eller servicearbete
utbildning inom fordon, el, mekanik eller annan teknisk inriktning
erfarenhet av arbete med diagnos- eller felsökningsverktygPubliceringsdatum2026-08-05Övrig information
Detta är ett bemanningsuppdrag där rätt konsult på sikt kan få möjlighet till anställning direkt hos kunden.
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Vardagar med flexibel start mellan 06.30–08.00 och slut mellan 15.30–17.00
Arbetsplats: Solna
Omfattning: Heltid
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida
Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@miljonbemanning.se
.
Om Miljonbemanning
Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Därför präglas vår företagskultur av mångfald, respekt, värdighet och inte minst integritet. Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa de rätta förutsättningarna för våra konsulter att realisera sina drömmar och för våra kundföretag att nå sina mål.
Vi letar där ingen annan letar – varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8175842-2132880". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Miljonbemanning AB
(org.nr 556959-9318), https://jobb.miljonbemanning.se
Stockholm Central (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Miljonbemanning Jobbnummer
10023642