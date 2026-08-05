Barnskötare - Skogslundens förskola
TP Förskolor AB / Barnskötarjobb / Österåker Visa alla barnskötarjobb i Österåker
2026-08-05
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TP Förskolor AB driver idag 33 förskolor i nio kommuner.
Vi är ett privat företag som med välutbildade och socialt kompetenta pedagoger bedriver utvecklande förskoleverksamhet innefattande omsorg, lek och lärande i en kreativ miljö för barn 1-5 år.
Vi söker nu två utbildad barnskötare med erfarenhet på 35 tim/v till en 3-4 års avdelning och femårsavdelning, en tillsvidare anställning och en visstidsanställning, tillträde snarast.
Förskolan ligger i Skärgårdsstad strax utanför Åkersberga. Vi har nära till både skog och hav vilket är utmärkt då vi undervisar kring Hållbarhetens tre dimensioner. Undervisningen hos oss är inspirerad av Reggio Emilias filosofi. Skogslunden hör till TP förskolor AB som har många förskolor i närliggande kommuner, med huvudkontor i Täby. Förskolan är ett modernt Passiv hus med stora gårdar för barnen att vistas i.
Givetvis är du utbildad barnskötare med viss erfarenhet kring dokumentation, systematiskt kvalitetsarbete, utvecklingssamtal och att leda en barngrupp. Du behöver kunna tala och skriva på bra svenska.
Du behöver ha en god arbetsmoral då det gäller att hålla tider, god samarbetsförmåga med ett relationistiskt förhållningssätt och vara bekant med förskolans styrdokument och uppdrag. Det är en fördel om du har körkort och tillgång till bil då bussarna inte alltid passar med arbetstiderna.
Barnskötarutbildning samt flytande svenska i tal och skrift är ett krav.
Läs mer om Skogslundens förskola på vår hemsida www.tpforskolor.se
Tillträde efter överenskommelse
Vi ser att du som söker har:
• Barnskötarutbildning (krav)
• Tydligt barnfokus
• God kunskap om barns behov, utveckling och lärande
• Tydlig bild av vad vårt uppdrag innebär (goda kunskaper om Lpfö 18)
• Förmåga att omsätta teori till praktik
• God samarbetsförmåga
• Kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
• Kunna använda dig av digitala hjälpmedel i det dagliga arbetet
Vi söker dig som:
• Är positiv, flexibel och ansvarsfull
• Kan tillsammans med ditt arbetslag arbeta mot uppsatta mål
• Är engagerad och ser möjligheter.
• Kan tillsammans med dina kollegor synliggöra barns lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation
För oss inom TP Förskolor är det viktigt att du:
• är engagerad och har ett bra förhållningssätt både till barn, vårdnadshavare och kollegor
• är intresserad av ditt eget lärande och har en vilja att utvecklas tillsammans i ett arbetslag
Vi erbjuder:
• Reflektionstid i arbetslag
• Internutbildning
• Friskvårdsbidrag
• Handledning av specialpedagog
• Arbetskläder
• Fria pedagogiska måltider
• Tydlig roll och ansvarsfördelning
Vi använder vi oss av Tyra som är en digital plattform för pedagogisk dokumentation av barnens lärande. Vårdnadshavare kan genom Tyra följa vår verksamhet och få information om sitt barns dag.
Vi avsäger oss all kontakt med rekryteringsbolag eller liknande.
Vi rekryterar löpande varefter ansökningarna kommer in varför annonsen kan komma att tas bort före sista ansökningsdag.
Vi kommer bara att ta emot ansökningar med behörig utbildning som barnskötare.
Märk ansökan med: Skogslunden-Barnskötare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: barnskotarjobb@tpforskolor.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skogslunden - Barnskötare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare TP Förskolor AB
(org.nr 556590-4405), http://www.tpforskolor.se
Skärgårdsstadsvägen 11 (visa karta
)
184 70 ÅKERSBERGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skogslundens förskola Kontakt
Rektor
Pia Slotte 073-9668766 Jobbnummer
10023656