Specialpedagog/speciallärare till Stålhamraskolan
Södertälje kommun / Speciallärarjobb / Södertälje Visa alla speciallärarjobb i Södertälje
2026-08-05
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Stålhamraskolan är en F-6 skola med cirka 290 elever och har två klasser i varje årskurs på lågstadiet en en klass per årskurs på mellanstadiet.. Den anpassade grundskolan, med elever som läser ämnen och ämnesområden, har ett elevunderlag på ca 50 elever där både lärare och assistenter arbetar med barnen. Stålhamraskolan har även en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp och elever som läser finsk profil. Vi verkar i en mångkulturell miljö och har förmånen att få arbeta med människor från många olika länder. Det ger skolan en enorm dynamik. Vi arbetar för en trygg skolmiljö under lektioner, raster och fritidstid. EHT arbetar för att ge det stöd och hjälp som behövs både på individnivå- samt gruppnivå. På Stålhamraskolan arbetar vi aktivt med kollegialt lärande för att ständigt utveckla våra medarbetare och i förlängningen hela skolan.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst och semestertjänst.Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Du kommer i rollen som specialpedagog/speciallärare kommer du att arbeta med kartläggningar, bedömningar och analyser på både individ- och gruppnivå. I nära samarbete med undervisande lärare utformar, följer du upp och utvecklar extra anpassningar och särskilt stöd. Tillsammans med lärare och elevhälsan bidra till att elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. I ditt arbete förväntas du bland annat föreslå insatser och anpassningar för elever i behov av detta. Som specialpedagog/speciallärare kan det även förekomma att du arbetar praktiskt med att ge elever stödinsatser och undervisa individuellt, i grupp och i ordinarie undervisningssituationer. Du kan vid sidan av detta ha en konsulterande och handledande roll gentemot kollegor, övriga kollegor i elevhälsan och skolledning och utvecklar i nära samarbete med lärare, pedagoger och skolledning arbetet i klassrummet och på skolan stödet för elevers utveckling mot målen. Du kommer vara en del i elevhälsan på skolan och delta i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan så att skolans alla elever får ett adekvat stöd. Arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare
Vi söker en tydlig ledare i både klassrummet och i kollegiet som med värme och fasthet bidrar till Stålhamraskolans utveckling. Vi vill att du har erfarenhet av arbetet som specialpedagog och är självständig i dina arbetsuppgifter. Du har förståelse för att lärandet pågår under hela skoldagen och värdesätter ett samarbete med kollegor där ni tar ett gemensamt ansvar för eleverna.
Vem är du?Dina personliga egenskaper
• Du är professionell i din yrkesroll, tar ansvar, är engagerad, motiverad och bidrar i arbetet med ständiga förbättringar.
• Du samarbetar och utvecklas tillsammans med andra där du bidrar med din kunskap och erfarenhet.
• Tillsammans med dina kollegor vill du alltid hitta nya lösningar för att ge eleverna det stöd som krävs för att skapa en tillgänglig lärmiljö som präglas av trygghet, studiero, förtroende och respekt.
• Du är intresserad av att arbeta med elever med funktionsvariationer och kan anpassa din undervisning till denna målgrupp.Kvalifikationer
• Du är legitimerad specialpedagog eller speciallärare
• Du ska ha erfarenhet av undervisning och stöd mot mot låg- eller mellanstadiet
• Du har kunskap och erfarenhet av att göra kartläggningar och utredningar av särskilt stöd.
Meriterande:
• Du har erfarenhet av journalsystemet Prorenata samt DF Respons
• Du har erfarenhet av arbeta med elever i särskild undervisningsgrupp
• Du har erfarenhet av att analysera resultat från Legilexi och Magma
• Du har erfarenhet av att vara en aktivt medlem i elevhälsoteam
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: javascript:void(0)
För att du ska få rätt förutsättningar att utföra ditt arbete och trivas på jobbet erbjuder vi dig arbete med skickliga kollegor som du tillsammans bygger och utvecklar verksamheten på anpassad grundskola. Kommunen anordnar gemensamma nätverksträffar för den anpassade grundskola.
Skolans ledning arbetar med öppna dörrar och har eleverna i centrum, stöttar verksamheten och ser dig som en viktigt pusselbit i arbetet med att eleverna ska få en lyckad skolgång.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Välkommen till oss!
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje kommun Jobbnummer
10023650