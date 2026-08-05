Svetsare sökes till företag inom metall- och skrot
Jobteam Konsult R.L.H. AB / Svetsarjobb / Malmö Visa alla svetsarjobb i Malmö
2026-08-05
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Ort: Malmö
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare eller enligt överenskommelse
Vi söker nu, för kunds räkning, en erfaren och engagerad svetsare till ett företag inom metall- och skrot.
Arbetet är varierande och ställer krav på noggrannhet, ansvarstagande och god fysisk förmåga. Du kommer att arbeta med svetsning, reparation och tillverkning av stålkonstruktioner samt bearbetning av metallmaterial.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utföra svetsarbeten i olika material och konstruktioner, reparera och förstärka metallkomponenter samt kapa, slipa och bearbeta material inför och efter svetsning. Arbetet omfattar även hantering av metall och skrot, kvalitetskontroller av utfört arbete samt dagligt underhåll av verktyg och utrustning. Tjänsten innebär ett praktiskt och fysiskt arbete där tunga lyft förekommer.
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och arbetar självständigt.
Har god fysik och trivs med ett fysiskt krävande arbete.
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Meriterande
B-körkort.
Vi erbjuder
Ett omväxlande arbete hos ett väletablerat företag med god arbetsmiljö och möjlighet till långsiktig anställning.Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett personligt brev till af@jobteamkonsult.se
Ange "Svetsare" i ämnesraden.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: af@jobteamkonsult.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobteam Konsult R.l.h. AB
(org.nr 556974-7040)
Munkhättegatan 168 (visa karta
)
215 74 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jobteam Konsult Jobbnummer
10023654