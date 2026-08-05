Projektledare lojalitet
Svenska Naturskyddsföreningen / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-08-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Naturskyddsföreningen i Stockholm
, Strängnäs
, Norrtälje
, Uppsala
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla långsiktiga relationer med våra medlemmar och givare och driva intäkter till viktigt miljöarbete? Naturskyddsföreningen söker nu en projektledare som vill leda och utveckla vårt lojalitetsarbete.
Om rollen
Som projektledare för lojalitet ansvarar du för att utveckla och driva arbetet med att stärka relationen med våra medlemmar och givare. Målet är att öka engagemanget, bygga långsiktig lojalitet och bidra till ett ökat givande. Rollen omfattar både strategiskt utvecklingsarbete och operativt genomförande av lojaliserande aktiviteter.
Du ansvarar för vår telemarketingverksamhet genom kontakt med vår externa leverantör. Du arbetar löpande med uppföljning av resultat, nyckeltal och manus för att säkerställa att verksamheten utvecklas och bidrar till våra mål. Du ansvarar även för planering och utveckling av våra lojaliserande medlemsbrev och utskick. Du har ett övergripande ansvar för att medlemskommunikationen håller hög kvalitet och hänger ihop genom hela medlemsresan, oavsett kanal.
Rollen innebär budgetansvar samt ansvar för planering, uppföljning och att aktivt identifiera utvecklingsmöjligheter inom det egna ansvarsområdet. Du är placerad på enheten Privat insamling och samarbetar nära kollegor inom CRM och analys samt med sakkunniga och andra delar av organisationen. Vi är mitt uppe i att att införa ett nytt CRM-system vilket kommer stärka möjligheterna ytterligare att bedriva ett kvalitativt och medlemscentrerat lojalitetsarbete.
För att matcha kraven rollen ställer på dig ser vi att du har:
eftergymnasial utbildning inom relevant område för tjänsten
flera års erfarenhet av att arbeta med lojalitetsarbete, medlemsutveckling eller liknande
erfarenhet av att självständigt driva projekt från planering till uppföljning
erfarenhet av att utveckla kund- eller medlemsresor och arbeta med målgruppsanpassad kommunikation
erfarenhet av att arbeta i CRM-system
Utöver detta är det meriterande om du har:
erfarenhet av Salesforce
erfarenhet av arbete och/eller engagemang inom civilsamhället
Dina personliga egenskaper är viktiga för att du ska trivas hos oss. Därför förväntar vi oss att du:
har ett utvecklat självledarskap och tar ansvar för att planera, genomföra och följa upp ditt arbete
är kreativ, initiativtagande och ser möjligheter att utveckla vårt lojalitetsarbete
är strukturerad och har ett processorienterat arbetssätt
har god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer både internt och externt
Välkommen med din ansökan senast den 30 augusti!
Om Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen. Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning. Tillsammans har vi kraft att förändra.
Naturskyddsföreningen vill vara en inkluderande folkrörelse som speglar samhället, och vi vill att det ska genomsyra hela vår verksamhet. Vi vill vara en arbetsplats som är attraktiv för alla, eftersom vi tror att en variation av perspektiv, erfarenheter och bakgrund gör oss ännu starkare. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Naturskyddsföreningen tillämpar provanställning.
Frågor
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg.
Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta:
Joanna Widstrand, HR-specialist, 076 188 50 24, joanna.widstrand@naturskyddsforeningen.se
Vid frågor om tjänstens innehåll, kontakta:
Filippa Wittenberg, Chef Privat insamling, 08-702 63 38, filippa.wittenberg@naturskyddsforeningen.sePubliceringsdatum2026-08-05Facklig kontakt
Unionen: Jakob Svensson, 072 014 87 84, jakob.svensson@naturskyddsforeningen.se
Saco: Clara Jonsson, 072 373 36 39, clara.jonsson@naturskyddsforeningen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8107286-2132892". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Naturskyddsföreningen
, https://jobb.naturskyddsforeningen.se
Åsögatan 115 (visa karta
)
116 24 STOCKHOLM Arbetsplats
Naturskyddsföreningen Jobbnummer
10023648