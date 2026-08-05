Projektledare lojalitet

Svenska Naturskyddsföreningen / Marknadsföringsjobb / Stockholm
2026-08-05


Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Svenska Naturskyddsföreningen i Stockholm, Strängnäs, Norrtälje, Uppsala, Eskilstuna eller i hela Sverige

Vill du vara med och utveckla långsiktiga relationer med våra medlemmar och givare och driva intäkter till viktigt miljöarbete? Naturskyddsföreningen söker nu en projektledare som vill leda och utveckla vårt lojalitetsarbete.
Om rollen
Som projektledare för lojalitet ansvarar du för att utveckla och driva arbetet med att stärka relationen med våra medlemmar och givare. Målet är att öka engagemanget, bygga långsiktig lojalitet och bidra till ett ökat givande. Rollen omfattar både strategiskt utvecklingsarbete och operativt genomförande av lojaliserande aktiviteter.
Du ansvarar för vår telemarketingverksamhet genom kontakt med vår externa leverantör. Du arbetar löpande med uppföljning av resultat, nyckeltal och manus för att säkerställa att verksamheten utvecklas och bidrar till våra mål. Du ansvarar även för planering och utveckling av våra lojaliserande medlemsbrev och utskick. Du har ett övergripande ansvar för att medlemskommunikationen håller hög kvalitet och hänger ihop genom hela medlemsresan, oavsett kanal.
Rollen innebär budgetansvar samt ansvar för planering, uppföljning och att aktivt identifiera utvecklingsmöjligheter inom det egna ansvarsområdet. Du är placerad på enheten Privat insamling och samarbetar nära kollegor inom CRM och analys samt med sakkunniga och andra delar av organisationen. Vi är mitt uppe i att att införa ett nytt CRM-system vilket kommer stärka möjligheterna ytterligare att bedriva ett kvalitativt och medlemscentrerat lojalitetsarbete.
För att matcha kraven rollen ställer på dig ser vi att du har:
eftergymnasial utbildning inom relevant område för tjänsten

flera års erfarenhet av att arbeta med lojalitetsarbete, medlemsutveckling eller liknande

erfarenhet av att självständigt driva projekt från planering till uppföljning

erfarenhet av att utveckla kund- eller medlemsresor och arbeta med målgruppsanpassad kommunikation

erfarenhet av att arbeta i CRM-system

Utöver detta är det meriterande om du har:
erfarenhet av Salesforce

erfarenhet av arbete och/eller engagemang inom civilsamhället

Dina personliga egenskaper är viktiga för att du ska trivas hos oss. Därför förväntar vi oss att du:
har ett utvecklat självledarskap och tar ansvar för att planera, genomföra och följa upp ditt arbete

är kreativ, initiativtagande och ser möjligheter att utveckla vårt lojalitetsarbete

är strukturerad och har ett processorienterat arbetssätt

har god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer både internt och externt

Välkommen med din ansökan senast den 30 augusti!
Om Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen. Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning. Tillsammans har vi kraft att förändra.
Naturskyddsföreningen vill vara en inkluderande folkrörelse som speglar samhället, och vi vill att det ska genomsyra hela vår verksamhet. Vi vill vara en arbetsplats som är attraktiv för alla, eftersom vi tror att en variation av perspektiv, erfarenheter och bakgrund gör oss ännu starkare. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Naturskyddsföreningen tillämpar provanställning.
Frågor
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg.
Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta:
Joanna Widstrand, HR-specialist, 076 188 50 24, joanna.widstrand@naturskyddsforeningen.se
Vid frågor om tjänstens innehåll, kontakta:
Filippa Wittenberg, Chef Privat insamling, 08-702 63 38, filippa.wittenberg@naturskyddsforeningen.se

Publiceringsdatum
2026-08-05

Facklig kontakt
Unionen: Jakob Svensson, 072 014 87 84, jakob.svensson@naturskyddsforeningen.se
Saco: Clara Jonsson, 072 373 36 39, clara.jonsson@naturskyddsforeningen.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8107286-2132892".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svenska Naturskyddsföreningen, https://jobb.naturskyddsforeningen.se
Åsögatan 115 (visa karta)
116 24  STOCKHOLM

Arbetsplats
Naturskyddsföreningen

Jobbnummer
10023648

Prenumerera på jobb från Svenska Naturskyddsföreningen

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Svenska Naturskyddsföreningen: