Nattportier till Dömle Herrgård
Dömle Herrgård AB / Receptionistjobb / Forshaga Visa alla receptionistjobb i Forshaga
2026-08-05
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Nattportier till Dömle Herrgård – Vill du vara den som får våra gäster att känna sig hemma, även på natten?
Dömle Herrgård är en av Värmlands vackraste destinationer med hotell, restaurang, spa, golf, konferenser och evenemang året runt. Nu söker vi två nattportier som vill bli en viktig del av vårt team.
Att arbeta som nattportier hos oss är ett omväxlande och självständigt arbete där du ansvarar för att både våra gäster och herrgården får den bästa möjliga starten på nästa dag.Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Som nattportier arbetar du självständigt och har ett stort eget ansvar. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
Ta hand om våra gäster under kväll och natt.
Servera mat och dryck samt arbeta i baren under kvällstid.
Ansvara för in- och utcheckning vid behov.
Förbereda frukostbuffén inför morgonen.
Förbereda konferenslokaler inför nästa dags möten och evenemang.
Säkerställa att restaurang, lobby och gemensamma ytor håller hög standard.
Utföra enklare städ- och serviceuppgifter.
Hantera larm, säkerhetsronder och vara ansvarig för hotellet under natten.
Lösa de situationer som kan uppstå med ett professionellt och serviceinriktat bemötande.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt och känner dig trygg med att ta egna beslut.
Du är:
Ansvarstagande och pålitlig.
Serviceinriktad och tycker om att möta människor.
Initiativrik och ser vad som behöver göras.
Strukturerad och har lätt för att planera ditt arbete.
Flexibel och prestigelös – du hjälper till där det behövs.
Lugn och lösningsorienterad även när tempot varierar.
Tidigare erfarenhet från hotell, restaurang eller service är meriterande. Det viktigaste för oss är din inställning och din vilja att ge våra gäster en upplevelse i toppklass.Kvalifikationer
B-körkort är ett krav.
Egen bil krävs eftersom arbetstiderna innebär att kollektivtrafik inte alltid är ett alternativ.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där kvalitet, värdskap och personligt bemötande står i centrum. Du får ett varierande arbete i en unik herrgårdsmiljö där ingen natt är den andra lik.
Vi söker två tjänster med tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Skicka in cv och personligt brev
E-post: malin@domle.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nattportier". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dömle Herrgård AB
(org.nr 556838-5206)
Dömle Herrgård (visa karta
)
669 91 DEJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Malin Lundqvist malin@domle.se 0763417104 Jobbnummer
10023653