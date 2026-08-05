Pizzaiolo sökes till Macelleria - Bli en del av vårt köksteam
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2026-08-05
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På Macelleria står hantverket och passionen för det italienska köket i fokus. Vi tror på att de bästa rätterna skapas genom kärlek för råvaror, genuina smaker och stolthet i det man gör. Vår restaurang i Hagastaden erbjuder våra gäster en italiensk upplevelse där kvalitet, tradition och matglädje står i centrum.
Vi söker nu en engagerad och erfaren Pizzaiolo som vill bli en viktig del av vårt köksteam och vara med och utveckla vår pizzaverksamhet. Vi söker dig som har känsla för detaljer, brinner för italiensk pizzakonst och vill arbeta i en miljö där kvalitet och passion alltid kommer först. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: jobbahospanevino@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nära Vänner Macelleria AB
(org.nr 556968-4110)
101 30 STOCKHOLM Jobbnummer
10023644