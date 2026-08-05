Nu söker vi en fordonstekniker till Bilgruppen i Norr, Kramfors!
Bilgruppen i Norr AB / Maskinreparatörsjobb / Kramfors Visa alla maskinreparatörsjobb i Kramfors
2026-08-05
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Har du öga för detaljer, erfarenhet av fordonsteknik och vill arbeta på en arbetsplats där kvalitet och utveckling är viktigt? Då kan du vara den vi söker till vår anläggning i Kramfors!
Bilgruppen i Norr finns idag representerat längs hela Norrlandskusten, från Skellefteå i norr till Sundsvall i söder. På våra anläggningar erbjuder vi bilförsäljning, auktoriserad service och en kundupplevelse i högsta klass, alltid med Kia i fokus!
Om rollen
Vi är auktoriserad märkesverkstad för Kia. Här arbetar vi med modern teknik och lång erfarenhet. Vi servar och reparerar allt från de senaste elbilarna till bilar som har rullat många mil, med målet att de ska kunna rulla många mil till.
Som fordonstekniker hos oss ligger ditt främsta fokus på service och reparationer av personbilar. Du arbetar även med felsökning vid behov och hanterar högvoltskomponenter enligt gällande säkerhetsrutiner. I arbetet använder du modern diagnostikutrustning och har tillgång till teknisk support från våra leverantörer, vilket ger dig goda förutsättningar att lösa både enklare och mer avancerade uppdrag. En stor del av arbetet sker i digitala system och du samarbetar nära både dina kollegor på verkstaden och med försäljningsteamet.
Tjänsten är en heltidsanställning med arbetstid dagtid, måndag till fredag.
Om dig
Vi söker dig som har en treårig fordonsteknisk utbildning, annan motsvarande eftergymnasial utbildning eller arbetslivserfarenhet som gett dig motsvarande kunskaper. Du är van att arbeta självständigt med service, felsökning och reparation av personbilar. Har du tidigare arbetat eller praktiserat på en auktoriserad märkesverkstad är det meriterande.
Har du erfarenhet av elbilar och högvoltssystem eller en relevant utbildning inom området ser vi det som ett plus, men det är inget krav.
Du har grundläggande datorvana och kan läsa och förstå teknisk dokumentation på svenska och engelska.
Som person är du noggrann, kvalitetsmedveten och strukturerad. Du trivs i en miljö där tempo och teknik går hand i hand och samarbetar väl med både kollegor och kunder.
Vi ser att du har:
3-årig fordonsteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
B-körkort
Intresse för ditt arbete och vilja att lära
Vi erbjuder
Bilgruppen i Norr är en växande koncern med en stabil grund och tydligt framtidsfokus. Vår verksamhet genomsyras av värdeorden Framåtanda, Ansvar, Respekt och Trivsel (F.A.R.T.) - de präglar allt vi gör och hur vi är mot varandra.
Hos oss erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, goda möjligheter till kompetensutveckling genom utbildningar från våra leverantörer samt tillgång till friskvårdsbidrag, personalförmåner och företagshälsovård.
Vi värdesätter intern utveckling och erbjuder goda karriärmöjligheter inom koncernen, vi stöttar varandra och samarbetar över anläggningsgränserna.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i takt med branschen och arbeta med den allra senaste tekniken inom fordonsvärlden.
Låter detta intressant för dig?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Lön enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan – sista ansökningsdag är 4 september, men tjänsten kan tillsättas tidigare. I denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper.
Besök gärna vår hemsida: www.bgnorr.se.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8171972-2132895". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilgruppen i Norr AB
(org.nr 559315-4627), https://bilgruppeninorr.teamtailor.com
Aspåsvägen 18 (visa karta
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872 43 KRAMFORS Arbetsplats
Bilgruppen i Norr Jobbnummer
10023651