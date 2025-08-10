Hemstädare i Örebro - Fast schema, bättre lön & frihet
Hirely AB / Städarjobb / Örebro Visa alla städarjobb i Örebro
2025-08-10
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Örebro
, Hallsberg
, Nacka
, Katrineholm
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
10 000 kr i nyanställningsbonus - jobba som en STAR inom hemstädning!
Hej! Vi söker nästa stjärna inom hemstädning - är det du?
Virent är ett premiumföretag inom hemservice i Örebro. Vi söker dig som redan jobbar som städare, men som vill ha något mer: fullt schema, högre lön och ett jobb där du behandlas som proffs.
Vad innebär det att vara en STAR hos oss?
S - Service: Vi gör alltid det som är bäst för kunden och håller vad vi lovar.
T - Transparens: Vi är ärliga, tar ansvar och skyller aldrig ifrån oss.
A - Ambition: Vi strävar efter att bli bättre varje dag och lär oss av våra misstag.
R - Roligt: Vi bygger Örebros bästa arbetsplats tillsammans.
Vad du får hos oss:
Fasta tider och 100 % schema varje vecka
Branschledande lön + bonus för nöjda kunder
Trygg och stabil arbetsgivare som följer upp och utvecklar
Möjlighet att växa inom företaget
Vad jobbet innebär:
Du kommer i tid, är förberedd och visar respekt för kundens hem
Du levererar städning av högsta kvalitet utifrån vår checklista
Du arbetar självständigt, men har alltid stöd från teamet
Du får regelbunden coachning, återkoppling och utvecklingsmöjligheter
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av hemstädning
Bor i eller nära Örebro
Har personnummer och arbetstillstånd i Sverige
Förstår svenska eller engelska
Är noggrann, självgående och punktlig
Ansök redan idag - det tar max 1 minut! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se Arbetsplats
Virent AB Jobbnummer
9451526