10 000 kr i nyanställningsbonus - jobba som en STAR inom hemstädning!

Hej! Vi söker nästa stjärna inom hemstädning - är det du?

Virent är ett premiumföretag inom hemservice i Örebro. Vi söker dig som redan jobbar som städare, men som vill ha något mer: fullt schema, högre lön och ett jobb där du behandlas som proffs.

Vad innebär det att vara en STAR hos oss?

S - Service: Vi gör alltid det som är bäst för kunden och håller vad vi lovar.

T - Transparens: Vi är ärliga, tar ansvar och skyller aldrig ifrån oss.

A - Ambition: Vi strävar efter att bli bättre varje dag och lär oss av våra misstag.

R - Roligt: Vi bygger Örebros bästa arbetsplats tillsammans.

Vad du får hos oss:

Fasta tider och 100 % schema varje vecka

Branschledande lön + bonus för nöjda kunder

Trygg och stabil arbetsgivare som följer upp och utvecklar

Möjlighet att växa inom företaget

Vad jobbet innebär:

Du kommer i tid, är förberedd och visar respekt för kundens hem

Du levererar städning av högsta kvalitet utifrån vår checklista

Du arbetar självständigt, men har alltid stöd från teamet

Du får regelbunden coachning, återkoppling och utvecklingsmöjligheter

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av hemstädning

Bor i eller nära Örebro

Har personnummer och arbetstillstånd i Sverige

Förstår svenska eller engelska

Är noggrann, självgående och punktlig

Ansök redan idag - det tar max 1 minut!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Arbetsplats
Virent AB

Jobbnummer
9451526

