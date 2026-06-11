Hemstädare/Home cleaner Rimbo - Hemfrid
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Norrtälje Visa alla städarjobb i Norrtälje
2026-06-11
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, Vallentuna
, Vaxholm
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HEMFRID SÖKER HEMSTÄDARE I RIMBO – BLI EN DEL AV VÅRT TEAM! ✨
Vill du arbeta i ett företag där du får möjlighet att göra skillnad i människors vardag varje dag? Hemfrid är Sveriges största företag inom hemservice och erbjuder tjänster som hemstädning, fönsterputs och andra hushållsnära tjänster – alltid med fokus på kvalitet, omtanke och professionell service.
Nu söker vi fler hemstädare till Rimbo och omkringliggande områden. Hos oss blir du en del av ett internationellt team där vi tillsammans hjälper våra kunder att skapa en enklare och mer trivsam vardag.
Det här erbjuder vi dig:
En tjänst på 75 %
Kollektivavtal och trygga arbetsvillkor
Fast månadslön varje månad
Milersättning vid användning av egen bil i tjänsten
Betald restid mellan kunder
Försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år
Gratis mobilabonnemang
Utbildning inom hemstädning och service
Stöd från Field Lead/Buddy i det dagliga arbetet
Teamträffar och sociala aktiviteter
Hos Hemfrid får du möjlighet att utvecklas i en trygg och välkomnande arbetsmiljö där våra medarbetare står i fokus.
Vi söker dig som:
Tycker om att arbeta med service och människor
Är noggrann, ansvarsfull och engagerad
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Är flexibel och gillar varierande arbetsdagar
Vill utvecklas och lära dig nya saker
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta vardagar mellan kl. 08.00–17.00
Det är meriterande om du har:
B-körkort och tillgång till egen bil
Erfarenhet från städning eller andra serviceyrken
Ansök redan idag!
Läs mer och ansök via www.hemfrid.se/karriar
Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig! 🌟
HEMFRID IS LOOKING FOR HOME CLEANERS IN RIMBO – JOIN OUR TEAM! ✨
Would you like to work in a company where you can truly make a difference in people's everyday lives?
Hemfrid is Sweden's largest home service company, offering services such as home cleaning, window cleaning, and other household services – always delivered with quality, care, and professionalism.
We are now looking for more Home Cleaners to join our team in Rimbo and nearby areas. At Hemfrid, you will become part of an international workplace where colleagues from all over the world work together to provide excellent customer service every day.
What we offer:
A 75% employment position
Collective agreement and secure employment conditions
Fixed monthly salary
Mileage compensation when using your own car for work
Paid travel time between customers
Insurance and occupational pension
Wellness allowance of SEK 2,400 per year
Free mobile phone subscription
Training within home cleaning and customer service
Support from a Field Lead/Buddy
Team meetings and social activities
At Hemfrid, we provide a supportive work environment where employees can feel secure and continue to grow professionally.
Who are we looking for?
We are looking for someone who:
Enjoys working with people and customer service
Is responsible, detail-oriented, and committed
Likes working independently as well as in a team
Is flexible and enjoys varied workdays
Wants to learn and develop professionally
Speaks Swedish or English
Can work weekdays between 08:00–17:00
Meritorious:
B driver's license and access to a car
Previous experience in cleaning or service-related work
Apply today!
Read more and apply at www.hemfrid.se/karriar
If you have any questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! 🌟 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7377271-2047903". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 11 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9959117