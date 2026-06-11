Hemstädare/Home cleaner Rimbo - Hemfrid

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Norrtälje
2026-06-11


Visa alla städarjobb i Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm, Täby, Värmdö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm, Täby, Värmdö eller i hela Sverige

HEMFRID SÖKER HEMSTÄDARE I RIMBO – BLI EN DEL AV VÅRT TEAM! ✨
Vill du arbeta i ett företag där du får möjlighet att göra skillnad i människors vardag varje dag? Hemfrid är Sveriges största företag inom hemservice och erbjuder tjänster som hemstädning, fönsterputs och andra hushållsnära tjänster – alltid med fokus på kvalitet, omtanke och professionell service.
Nu söker vi fler hemstädare till Rimbo och omkringliggande områden. Hos oss blir du en del av ett internationellt team där vi tillsammans hjälper våra kunder att skapa en enklare och mer trivsam vardag.
Det här erbjuder vi dig:
En tjänst på 75 %

Kollektivavtal och trygga arbetsvillkor

Fast månadslön varje månad

Milersättning vid användning av egen bil i tjänsten

Betald restid mellan kunder

Försäkringar och tjänstepension

Friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år

Gratis mobilabonnemang

Utbildning inom hemstädning och service

Stöd från Field Lead/Buddy i det dagliga arbetet

Teamträffar och sociala aktiviteter

Hos Hemfrid får du möjlighet att utvecklas i en trygg och välkomnande arbetsmiljö där våra medarbetare står i fokus.
Vi söker dig som:
Tycker om att arbeta med service och människor

Är noggrann, ansvarsfull och engagerad

Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Är flexibel och gillar varierande arbetsdagar

Vill utvecklas och lära dig nya saker

Talar svenska eller engelska

Kan arbeta vardagar mellan kl. 08.00–17.00

Det är meriterande om du har:
B-körkort och tillgång till egen bil

Erfarenhet från städning eller andra serviceyrken

Ansök redan idag!
Läs mer och ansök via www.hemfrid.se/karriar
Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig! 🌟
HEMFRID IS LOOKING FOR HOME CLEANERS IN RIMBO – JOIN OUR TEAM! ✨
Would you like to work in a company where you can truly make a difference in people's everyday lives?
Hemfrid is Sweden's largest home service company, offering services such as home cleaning, window cleaning, and other household services – always delivered with quality, care, and professionalism.
We are now looking for more Home Cleaners to join our team in Rimbo and nearby areas. At Hemfrid, you will become part of an international workplace where colleagues from all over the world work together to provide excellent customer service every day.
What we offer:
A 75% employment position

Collective agreement and secure employment conditions

Fixed monthly salary

Mileage compensation when using your own car for work

Paid travel time between customers

Insurance and occupational pension

Wellness allowance of SEK 2,400 per year

Free mobile phone subscription

Training within home cleaning and customer service

Support from a Field Lead/Buddy

Team meetings and social activities

At Hemfrid, we provide a supportive work environment where employees can feel secure and continue to grow professionally.
Who are we looking for?
We are looking for someone who:

Enjoys working with people and customer service

Is responsible, detail-oriented, and committed

Likes working independently as well as in a team

Is flexible and enjoys varied workdays

Wants to learn and develop professionally

Speaks Swedish or English

Can work weekdays between 08:00–17:00

Meritorious:
B driver's license and access to a car

Previous experience in cleaning or service-related work

Apply today!
Read more and apply at www.hemfrid.se/karriar
If you have any questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! 🌟

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7377271-2047903".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 11 (visa karta)
113 53  STOCKHOLM

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
9959117

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