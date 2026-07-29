Hemstädare
Städgiganten Holding AB / Städarjobb / Sollentuna Visa alla städarjobb i Sollentuna
2026-07-29
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Städgiganten Holding AB i Sollentuna
Hemstädare sökes i Stockholm – bli en del av vårt växande team 🏡✨
Gillar du att skapa ordning och göra skillnad i människors vardag? Vill du ha ett jobb med tydliga rutiner, egna kunder och ett team i ryggen?
Vi söker nu pålitliga och engagerade medarbetare för hemstädning i Stockholm med omnejd. Du behöver inte kunna allt från början – för oss väger rätt inställning, ansvarskänsla och vilja att utvecklas minst lika tungt som tidigare erfarenhet.
Om arbetet
Som hemstädare arbetar du främst hemma hos våra privatkunder, och ser till att städningen utförs noggrant, effektivt och med respekt för kundens hem. Du får regelbundna kunder, ett självständigt arbete och stöd från både arbetsledare och kollegor när du behöver det.
I rollen ingår att du:
Utför regelbunden hemstädning hos privatkunder
Följer företagets checklistor och kvalitetsrutiner
Ger kunden ett vänligt och professionellt bemötande
Rapporterar arbetstid och eventuella avvikelser
Samarbetar med arbetsledare och kollegor
Vid behov hjälper till med andra städuppdrag inom företaget
Det här får du av oss
Flexibla arbetstider – deltid eller heltid, du väljer
Introduktion och praktisk utbildning
Regelbundna, långsiktiga kunduppdrag – ingen ny osäkerhet varje vecka
Nära stöd från arbetsledare
Ett stabilt företag i tillväxt
Möjlighet att utvecklas och få mer ansvar över tid
Lön utifrån erfarenhet och kompetens
Vem söker vi?
Du gillar att arbeta praktiskt och självständigt, tar ansvar för ditt arbete och lämnar inte ett uppdrag förrän det känns ordentligt utfört.
Du är:
Noggrann och kvalitetsmedveten
Punktlig och pålitlig
Serviceinriktad och respektfull
Positiv och lösningsorienterad
Flexibel och hjälpsam
Bekväm med att arbeta självständigt
Bra på att följa instruktioner och rutiner
Du kommunicerar på svenska eller engelska. Tidigare erfarenhet av hemstädning är meriterande, men inget krav om du är motiverad och vill lära dig. Körkort är också meriterande.
Det här är viktigt för oss
Hos oss ska både kunder och medarbetare känna sig trygga och respekterade. Vi arbetar långsiktigt och lägger stor vikt vid hög kvalitet i varje uppdrag, respekt för kunder och kollegor, ansvar och pålitlighet, bra kommunikation, långsiktiga relationer – och stolthet över det arbete vi utför.
Så här söker du
Känner du igen dig i beskrivningen? Skicka ditt CV och en kort presentation av dig själv. Berätta gärna:
Vilket område du bor i
Om du har körkort
Vilken erfarenhet du har
Om du kan starta arbetspass kl. 07:00
Om du söker deltid eller heltid
Vilka tider du kan arbeta
När du kan börja
Vi går igenom ansökningarna löpande och kontaktar de kandidater som bäst matchar tjänsten. Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@stadgiganten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemstäd2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Städgiganten Holding AB
(org.nr 559251-6594)
Ebba Brahes Väg 8 (visa karta
)
192 69 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tetyana Semenets jobb@stadgiganten.se Jobbnummer
10015548