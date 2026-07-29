Bar- & Bistroansvarig på Palladium
Next Events Sverige AB / Servitörsjobb / Malmö Visa alla servitörsjobb i Malmö
2026-07-29
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Är du vår nästa kollega?
Palladium i Malmö söker en engagerad och serviceinriktad Bar- & Bistroansvarig som vill vara med och utveckla vår bar-, bistro- och uteserveringsverksamhet i en av Malmös mest unika kulturarenor.
Palladium är ett ikoniskt kultur- och konserthus där vi arrangerar konserter, standup, dansföreställningar, företagsevent, klubbar och andra publika evenemang året om. Med vår nya uteservering skapar vi en levande mötesplats där kultur, mat och dryck möts.
Nu söker vi dig som vill ta ansvar för vår serveringsverksamhet och tillsammans med vårt team skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga driften av bar, bistro och uteservering
Leda och fördela arbetet för bar- och serveringspersonalen
Säkerställa en hög servicenivå och ett varmt bemötande
Förbereda och servera mat och dryck
Drinkberedning och kassahantering
Ansvara för beställningar, lager, inventering och påfyllning
Säkerställa ordning, hygien och rutiner enligt gällande lagar och riktlinjer
Vara delaktig i utvecklingen av meny, dryckesutbud och gästupplevelse
Planera och ansvara för serveringen i samband med konserter, evenemang och på uteserveringen
Som en del av vårt team får du även bidra i andra delar av verksamheten. Rollen är varierande och omfattar arbetsuppgifter som naturligt förekommer i ett levande kultur- och konserthus, där vi tillsammans skapar en förstklassig upplevelse för våra besökare.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från restaurang-, bar- eller caféverksamhet
Har tidigare haft ett ansvar eller vill ta nästa steg i en ledande roll
Är strukturerad, självgående och lösningsorienterad
Har ett genuint intresse för service, mat och dryck
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och gillar att ta ansvar
Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger
Har god samarbetsförmåga och tycker om att leda och inspirera andra
Meriterande
Erfarenhet av en ansvars- eller ledande roll inom serveringsverksamhet.
Erfarenhet av beställningar, lagerhantering och inventering
Intresse för kultur, konserter och evenemang
Vi erbjuder
En utvecklande och varierande tjänst med stort eget ansvar
Möjlighet att vara med och utveckla Palladiums bar-, bistro- och uteserveringskoncept
Arbete i ett av Malmös mest ikoniska kulturhus
En inspirerande arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik
Ett engagerat team med höga ambitioner och stark gemenskap
Personalförmåner och möjlighet att uppleva konserter och evenemang på nära hållSå ansöker du
Skicka din ansökan med en kort presentation, nytagen bild och CV till jobb@nextevents.se
.
Vi rekryterar löpande, så vänta inte med din ansökan.Om företaget
Palladium Malmö är ett ikoniskt kultur- och konserthus mitt i centrala Malmö. Här arrangeras konserter, scenkonst, standup, klubbar och andra publika evenemang. Med vår bar, bistro och uteservering vill vi skapa en levande mötesplats där människor möts för att uppleva kultur, god mat och en unik atmosfär.
Läs gärna mer på palladium.nu
Vi ser fram emot att träffa dig!
/Palladium familjen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
E-post: jobb@nextevents.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Next Events Sverige AB
(org.nr 559057-3977)
Södergatan 15 (visa karta
)
211 34 MALMÖ Arbetsplats
Palladium Jobbnummer
10015546