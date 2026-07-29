Sushikock (nigiri, makirullar, varmrätter) till Saya Sushi
Saya Food AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-29
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Saya Sushi grundades 2012 och vi har tre restauranger i centrala Stockholm (Linnégatan 31, Olofsgatan 6 och Kungsgatan 42) med ca 15 anställda. Vi erbjuder även take-away och catering.
Nu söker vi flera sushikockar på heltid (40 tim/vecka) enligt schema. Du ska ha minst 2 års erfarenhet av yrket, kunna hantera olika fiskar, knivar, dekoration, topping och såser. Vi vill vi att du har ett öga för mat och hur den serveras.
Anställningsform: 6 mån provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning
Skicka in din ansökan (CV och personligt brev) redan nu till jobb@sayasushi.se
, intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: jobb@sayasushi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sushikock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saya Food AB
(org.nr 556905-8505)
Linnégatan 31 (visa karta
)
114 47 STOCKHOLM Jobbnummer
10015547