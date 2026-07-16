Hemstädare
Städgiganten Holding AB / Städarjobb / Sollentuna Visa alla städarjobb i Sollentuna
2026-07-16
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Hemstädare sökes i Stockholm – bli en del av vårt växande team
Tycker du om att skapa ordning, göra skillnad i människors vardag och ge bra service?
Vi söker nu pålitliga och engagerade medarbetare för hemstädning i Stockholm med omnejd. Hos oss får du ett självständigt arbete med tydliga rutiner, regelbundna kunder och stöd från arbetsledare och kollegor.
Du behöver inte kunna allt från början. För oss är rätt inställning, ansvarskänsla och vilja att utvecklas minst lika viktigt som tidigare erfarenhet.
Om arbetet
Som hemstädare arbetar du främst hemma hos våra privatkunder. Du ansvarar för att städningen utförs noggrant, effektivt och med respekt för kundens hem.
Arbetet innebär bland annat att du:
• Utför regelbunden hemstädning hos privatkunder
• Följer företagets checklistor och kvalitetsrutiner
• Ger kunden ett vänligt och professionellt bemötande
• Rapporterar arbetstid och eventuella avvikelser
• Samarbetar med arbetsledare och kollegor
• Vid behov hjälper till med andra städuppdrag inom företaget
Vi erbjuder dig:
• Flexibla arbetstider
• Möjlighet att arbeta deltid eller heltid
• Introduktion och praktisk utbildning
• Regelbundna och långsiktiga kunduppdrag
• Stöd från arbetsledare
• Ett stabilt och växande företag
• Möjlighet att utvecklas och få mer ansvar
• Lön utifrån erfarenhet och kompetens
Vem söker vi?
Vi tror att du är en person som tycker om att arbeta praktiskt och självständigt. Du tar ansvar för ditt arbete och lämnar inte ett uppdrag förrän det känns ordentligt utfört.
Du är:
• Noggrann och kvalitetsmedveten
• Punktlig och pålitlig
• Serviceinriktad och respektfull
• Positiv och lösningsorienterad
• Flexibel och hjälpsam
• Bekväm med att arbeta självständigt
• Bra på att följa instruktioner och rutiner
Du behöver kunna kommunicera på svenska eller engelska.
Tidigare erfarenhet av hemstädning är meriterande, men inget krav om du är motiverad och vill lära dig.
Körkort är också meriterande.
Det här är viktigt för oss
Hos oss ska både kunder och medarbetare känna sig trygga och respekterade. Vi arbetar långsiktigt och lägger stor vikt vid:
• Hög kvalitet i varje uppdrag
• Respekt för kunder och kollegor
• Ansvar och pålitlighet
• Bra kommunikation
• Långsiktiga relationer
• Stolthet över det arbete vi utför Publiceringsdatum2026-07-16Så ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen?
Skicka ditt CV och en kort presentation av dig själv. Berätta gärna:
• Var du bor
• Om du har körkort
• Vilken erfarenhet du har
• Om du söker deltid eller heltid
• Vilka tider du kan arbeta
• När du kan börja
Vi går igenom ansökningarna löpande och kontaktar de kandidater som bäst matchar tjänsten.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@stadgiganten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemstäd2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Städgiganten Holding AB
(org.nr 559251-6594)
Ebba Brahes Väg 8 (visa karta
)
192 69 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tetyana Semenets jobb@stadgiganten.se Jobbnummer
10004744