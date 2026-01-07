Hemstädare
Ck Hem & Trädgårds Service / Städarjobb / Uppsala
2026-01-07
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Gillar du att städa ?
Vi söker nu ansvarsfulla och noggranna medarbetare som vill bli en del av vårt företag. Huvudsakliga arbetsuppgifter är städning av privata hushåll och kontor i Uppsala med omnejd.
Du skall ha bra servicekänsla och kunna arbeta både i grupp och självständigt.
Vi jobbar ofta i grupp om två, men ensamarbete kan förekomma
Goda kunskaper i svenska eller engelska är ett krav vilket innebär att du måste kunna förstå och läsa de instruktioner och anvisningar som delges dig.
Viktigt :
Du måste även kunna jobba där det finns hundar och katter, ej heller ha allergier mot något som kan förekomma i ett hem.
Om detta passar in på dig så är du varmt välkommen med din ansökan. Rekrytering sker löpande så ansök redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: jobbckservice@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare". Arbetsgivare Ck Hem & Trädgårds Service
http://www.ckservice.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
CK Hem och Trädgårdsservice Jobbnummer
9670477