Hemstädare - med körkort
2025-10-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Tycker du om att städa och ge god service hemma hos privata kunder? Då är det jobbet för dig!
Renum Privat AB söker en städpersonal till våra privata kunder utanför Malmö område.
Tjänsten kräver körkort, för att schema är anpassad att ta sig runt med bil.
Vi välkomnar dig som tycker om arbete inom hemstädning. Tidigare erfarenhet inom serviceyrken, hotell- eller hemstädning är en viktig fördel.
Arbetet kräver att du är flexibel, service- och kundfokuserad. Du har en god förmåga att arbeta självständigt och i en grupp.
Dessutom du har grundläggande språkkunskaper i svenska eller engelska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: jobb@renum.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemstädare".
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559129-3872)
Derbyvägen 4 (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
