Hemstädare - med körkort

Renum privat AB / Städarjobb / Malmö
2025-10-28


Tycker du om att städa och ge god service hemma hos privata kunder? Då är det jobbet för dig!
Renum Privat AB söker en städpersonal till våra privata kunder utanför Malmö område.
Tjänsten kräver körkort, för att schema är anpassad att ta sig runt med bil.
Vi välkomnar dig som tycker om arbete inom hemstädning. Tidigare erfarenhet inom serviceyrken, hotell- eller hemstädning är en viktig fördel.
Arbetet kräver att du är flexibel, service- och kundfokuserad. Du har en god förmåga att arbeta självständigt och i en grupp.
Dessutom du har grundläggande språkkunskaper i svenska eller engelska.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: jobb@renum.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemstädare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Renum privat AB (org.nr 559129-3872)
Derbyvägen 4 (visa karta)
212 35  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9578056

