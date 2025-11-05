Hemstäd/lokalvårdare
Buskhaga Städ AB / Städarjobb / Vänersborg Visa alla städarjobb i Vänersborg
2025-11-05
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Buskhaga Städ AB i Vänersborg
, Trollhättan
, Mellerud
, Bengtsfors
, Skövde
eller i hela Sverige
Vi söker efter medarbetare som kan börja med en timanställning och finns goda möjligheter till tillsvidareanställning.
Det är arbete hos våra hemstädskunder och en del företagskunder.
Att arbeta inom hemstädning betyder att vi städar alla möjliga olika hem. Hos både äldre, unga och barnfamiljer och alla med olika behov. Vi levererar högsta kvalitet på städning och du kommer få en grundutbildning i vår städning och rutiner. Information om de olika uppdragen, checklistor mm kommer alltid finnas tillgängligt.
Vi söker en härlig medarbetare som kan arbeta ensam men som också trivs att arbeta i team. Du kan se kundens behov och ge dem en härlig känsla av nystädat. Du är anpassningsbar och serviceinriktad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: helena@buskhaga.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trestad". Arbetsgivare Buskhaga Städ AB
(org.nr 559000-4585), https://buskhagastäd.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Buskhaga Trestad Kontakt
Helena Skoglund helena@buskhaga.com Jobbnummer
9589235