Hemstäd/lokalvårdare
2025-08-15
Sunne
Hagfors
Munkfors
Arvika
Sunne
Arvika
Karlstad
Säffle
eller i hela Sverige
Vi söker just nu dig som vill arbeta hos oss.
Städ varierande tider alla dagar i veckan. Framförallt helg.
Tycker du om städning, social och har ett sinne för detaljer? Då kanske du är rätt person för oss på Buskhaga Städ.
Just nu söker vi ansvarsfulla och serviceinriktade medarbetare som vill arbeta i Halmstad med omnejd. Arbetet innebär varierande städuppdrag både i privat och företagsmiljö. Hemstädning, fönsterputs, flyttstädning, golvvård, byggstädning mm. Vårt uppdrag är att underlätta våra kunders vardag och ge dem tid över till det de vill eller behöver göra. Som att ta hand om sig själv och familjen.
Det är viktigt att du tycker om att städa och göra rent, du ska även vara noggrann, serviceinriktad och självständig.
Du måste ha körkort och tycka om att köra bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Buskhaga Städ AB
(org.nr 559000-4585), https://buskhagastäd.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Buskhaga Städ Kontakt
Johanna Wall johanna@buskhaga.com Jobbnummer
9460327