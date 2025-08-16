Hemstäd/lokalvård
Neighbor Partners AB / Städarjobb / Göteborg
2025-08-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Kungälv
Om jobbet
Vi är ett litet företag med stort hjärta som söker 1-2 personer till hemstädning. Arbetet sker alltid på samma plats.
Vi önskar att du kan börja så snart som möjligt - gärna redan i augusti eller början av september.
Arbetet är timbaserat och sker vid behov. När arbete finns är passen mellan 1,5 och 4 timmar, vanligtvis under dagtid. Vanligaste arbetstiderna är 11:30-13:00 eller 11:00-15:00, och du behöver även kunna arbeta en del helger.
Vi söker dig som:
Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
Har känsla för detaljer och gillar att se till att det blir riktigt rent och fint
Vill ta chansen att arbeta extra timmar när de erbjuds (alltid ställa upp).
Vi erbjuder:
Alltid sovmorgon - vi jobbar endast dagtid
God arbetsmiljö i ett litet och familjärt företag
OB-tillägg vid helgjobb
Bra förbindelser med kollektivtrafik
Viktigt att veta:Den här tjänsten passar dig som vill ha ett extraarbete. Om du söker heltidsarbete är detta tyvärr inte rätt tjänst för dig.
Tidigare erfarenhet av städning är ett plus, men inget krav - vi lär dig gärna!Publiceringsdatum2025-08-16
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Kom ihåg att ange:
Ditt telefonnummer
Ditt fullständiga namn.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: Partners.cv@hotmail.com Arbetsgivare Neighbor Partners AB
(org.nr 559026-6887) Jobbnummer
9461484