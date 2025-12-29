Hemstäd
2025-12-29
Din & Min Omsorg är ett lokalt Umeå-företag med mycket glädje och drivkraft. Företaget ägs och drivs av Anna Karin Sandow och Linda Holmlund som båda under lång tid har arbetat i ledande positioner inom vård och omsorg. Din & Min Omsorgs huvudsakliga verksamhet är inom omsorgen men vi får allt fler förfrågningar om städuppdrag.
Just nu söker vi dig som:
• Söker ett utvecklande jobb inom städ med möjlighet till mer ansvar
• Känner en yrkesstolthet och som trivs med att alltid ge varje kund förstklassig service
• Har hög arbetsmoral och personlig mognad
• Gärna har erfarenhet av hemstäd
• Kan arbeta i hem där det kan finnas husdjur som t.ex. hund och katt samt att du inte har allergi eller känslighet för damm eller tobak
• Har B-körkort
• Pratar svenska
Vi erbjuder dig:
• Ett roligt och varierade jobb med utvecklingsmöjligheter
• En seriös och trevlig arbetsplats med kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: ansokan@dinochmin.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemstäd". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Din & Min Omsorg i Umeå AB
(org.nr 556935-9309)
901 07 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Caroline Heierstam Caroline@dinochmin.se 070-987 63 99 Jobbnummer
9664693