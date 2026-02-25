Helgpass samt sommarvikarier
2026-02-25
Saga Omsorg erbjuder personlig assistans enligt lagen om stöd och service.
Vi arbetar för att, i samarbete med den personliga assistenten, värna om kundens självbestämmande, goda levnadsvillkor och möjlighet till frihet i det vardagliga livet.
Hos Saga omsorg är engagemang och bra relationer viktiga nyckelord i det dagliga arbetet. Hos oss får du en nära och lättillgänglig kontakt med din närmaste chef.
Vi har kollektivavtal och tillstånd att bedriva assistans från Inspektionen från vård och omsorg.
Söker du ett meningsfullt arbete, är lugn och positiv? Då kanske vi har jobbet till dig.
Vår kund är en kvinna som behöver hjälp i vardagen med förflyttningar, hygien och matsituationer.
Hon är också aktiv i olika föreningar och du kommer att följa henne på olika aktiviteter. Du kommer också att hjälpa henne att skriva mejl och använda dator.
Det är en fördel med erfarenhet inom assistans men det är inget krav, introduktion och utbildning sker på arbetsplatsen.
Du behöver kunna läsa och skriva på svenska då dokumentation förs.
Vi kommer att läsa och gå igenom ansökningarna och bokar därefter in träff tillsammans med kunden.
Tjänstgöringsgraden ligger på ca 16% för den fasta raden. Sommarvikariaten varierar så där kan man lämna önskemål. Ange gärna vilket du är intresserad av, helglöp och/eller sommarvikariat.
Arbetstiderna är vanligtvis förlagda mellan 08-21 men kan variera något, passen ligger oftast på 13 timmar.
Husdjur finns på arbetsplatsen.
För att kunna godkänna anställningsavtal och tidrapporter krävs BankID-signering. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saga Omsorg AB
(org.nr 559311-0504) Kontakt
Veronica Larzon 0731550002 Jobbnummer
9762986