Helgjobb inom städ till Åre
Sodexo AB / Städarjobb / Åre Visa alla städarjobb i Åre
2025-10-03
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sodexo AB i Åre
, Östersund
, Ånge
, Sollefteå
, Härjedalen
eller i hela Sverige
Vill du jobba i fjällen och skapa minnen för livet?
Vi söker nu lokalvårdare för helgarbete under säsongen till vårt härliga team i Åre!
Hos oss får du chansen att arbeta i en fantastisk fjällmiljö där vi tillsammans levererar kvalitet i världsklass. Vi värdesätter samarbete, glädje och stolthet i det vi gör - och vi lovar att du kommer trivas i vårt gäng!
Som lokalvårdare hos oss ansvarar du för städning och iordningställande av boenden och gemensamma ytor inför och efter gästens ankomst och avresa.
Vi söker dig som:
• Är noggrann, ansvarstagande och trivs med att jobba i ett högt tempo
• Har ett gott öga för detaljer och service
• Talar och förstår svenska eller engelska
• Är en förkämpe för hälsa och säkerhet
Vad du bidrar med:
• Erfarenhet av yrkesmässig städning eller annat servicearbete är meriterande men ej krav
• God servicekänsla och förmåga att möta olika människor
• Noggrann och strukturerad i ditt arbete
• Kan arbeta i högt tempo och anpassa sig till förändringar när det behövs
• God förmåga att ta instruktioner
• En lagspelare som bidrar med positivitet till teamet
Vad vi erbjuder:
• Ett roligt och varierande arbete i en fantastisk fjällmiljö
• Möjlighet att skapa vänner och minnen för livet
• Möjligheter att växa inom företaget
• Stort fokus på hälsa och säkerhet
• Roliga aktiviteter, tävlingar och en härlig teamkänsla
Om tjänsten
Säsongsanställning, välj om du vill arbeta lördagar och/eller söndagar. Möjlighet till start omgående.
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Madeleine Brismo. Madeleine.brismo@sodexo.com
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Observera att alla medarbetare inom Sodexo ska ha genomgått en identitetsvalidering innan anställning.
Mer om Sodexo och vilka vi är
• Vårt syfte, hållbarhetsarbete och våra tjänster
• Medarbetarsidorna Mitt Sodexo
Redo att vara en del av något större? Ansök idag!
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Jobbnummer
9539502