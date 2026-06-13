Tvåspråkig bilredaktör
Techniqsolutions Sweden AB / Journalistjobb / Stockholm Visa alla journalistjobb i Stockholm
2026-06-13
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Vill du skriva om bilvärldens mest spännande nyheter för en av Sveriges snabbast växande motorsajter? Och rör du dig lika obehindrat i engelskspråkiga världen och internationella källor som i det svenska språket? Då är det dig vi söker.
Om jobbet
Bilsajten Carup.se söker en tvåspråkig biljournalist och webbredaktör som kan skriva och redigera engagerande artiklar om bilar och motorbranschen. Vi är en oberoende sajt med de senaste nyheterna om bilar och trafik, och vi vill inspirera, avslöja och guida läsarna i bilarnas spännande värld.
Eftersom bilbranschen är helt global sker en stor del av vår research, nyhetsbevakning och källhänvisning på engelska. Vi söker därför dig som är en driven publicist på svenska, men som har en språkkänsla i engelska som matchar en modersmålstalares. Du har förmågan att blixtsnabbt översätta, vinkla och skriva om internationella nyheter till slagkraftig och engagerande svensk webbjournalistik – utan att nyanser eller fakta går förlorade på vägen.
Om rollen
Som biljournalist och webbredaktör hos Carup kommer du bland annat att:
Hitta, bevaka och skriva nyheter om bilar, trafik och motorbranschen från både svenska och internationella källor.
Skriva och redigera artiklar om bilar, trafik och bilägande både på svenska och engelska.
Publicera material på webben, hitta engagerande bildlösningar och paketera nyheter för maximal räckvidd.
För att lyckas i rollen är du en kreativ person som älskar att berätta spännande historier. Du är van vid ett högt nyhetstempo, är noggrann med fakta och är stresstålig när det bränner till i nyhetsflödet.
Vi tror att du har:
Journalistutbildning och erfarenhet av redaktionellt arbete (meriterande med vana från dagspress eller större webbpublikationer).
Exceptionellt goda språkkunskaper i både svenska och engelska. Du skriver en felfri, levande svenska och har en perfekt språkkänsla i engelska för internationell research och intervjuer.
Ett genuint och djupt intresse för samt kunskap om bilar och fordonsbranschen.
Ett skarpt öga för bilder och en dokumenterad magkänsla för rubriker som engagerar.
Goda kunskaper i publiceringsverktyg och vanliga program som exempelvis Photoshop.Publiceringsdatum2026-06-13Om företaget
Vi är ett tight, snabbfotat team som jobbar mestadels på distans. Här får du stort eget ansvar och chansen att nå ut till hundratusentals bilälskare varje vecka.
Välkommen med din ansökan (inklusive arbetsprover på både svenska och engelska) till: maths.nilsson@carup.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
E-post: maths.nilsson@carup.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techniqsolutions Sweden AB
(org.nr 556793-6900), https://carup.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Maths Nilsson maths.nilsson@carup.se 0733345829 Jobbnummer
9962412