Enhetschef för hemtjänsten i Botkyrka kommun
Botkyrka kommun, Vård och omsorgsförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Botkyrka Visa alla sjukvårdschefsjobb i Botkyrka
2026-06-13
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Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Botkyrka kommun satsar på hemtjänsten genom att stärka chefstätheten och förbättra arbetsmiljön genom ett minskat antal medarbetare per enhetschef. Det skapar bättre förutsättningar för nära ledarskap, hög kvalitet och en trygg och stabil omvårdnad för våra brukare.
Vill du vara med och utveckla hemtjänsten tillsammans med oss? Är du en närvarande ledare som vill bidra i det dagliga arbetet? Välkommen med din ansökan!
Förvaltningen befinner sig i en utvecklingsfas med fokus på kultur, kvalitet och ledarskap. Ett mer närvarande ledarskap och ett förstärkt chefsled är centrala delar i detta arbete. Utvecklingsområden omfattar bland annat likvärdighet, samverkan och anpassning till förändrade behov inom äldreomsorgen.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker nu en enhetschef till Orrens hemtjänst. Hemtjänsten i kommunen består av tio enheter: hemtjänst där servicehus är en av dem, natt- och larmpatrull. Varje enhet leds av en enhetschef med personalansvar för cirka 35 medarbetare. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas, med bland annat valmöjligheter för medborgarna samt utveckling inom välfärdsteknik.
Du har ett helhetsansvar för planering, genomförande och uppföljning utifrån fastställd verksamhetsplan.
I dina arbetsuppgifter ingår att:
ha ett samlat och övergripande ansvar för enhetens verksamhet, ekonomi och medarbetare
leda verksamheten mot vård- och omsorgsnämndens mål
ansvara för att budgeten är i balans
arbeta aktivt utifrån kommunens värdegrund, policys och riktlinjer
utveckla och stärka organisationskulturen samt vidareutveckla medarbetarna och verka för ett gott arbetsklimat
skapa förutsättningar för att verksamheten följer lagar, regler, allmänna råd och riktlinjer (exempelvis SoL, HSL och AML), samt andra relevanta författningar inom området
Ditt ansvar är att leda enheten mot vård- och omsorgsnämndens mål, där fokus ligger på nöjda brukare och hög kvalitet i verksamheten. Det innebär att skapa förutsättningar för delaktighet och självbestämmande för brukarna, samt goda förutsättningar för medarbetarna att leverera omvårdnad av hög kvalitet.
Vi erbjuder dig
Du får samarbeta med engagerade enhetschefskollegor som tillsammans leder verksamhetens cirka 300 medarbetare. Vi värdesätter varandras olika erfarenheter och stöttar varandra i uppdraget. Just nu befinner vi oss i en fas med fokus på internt samarbete och gemensamma utvecklingsfrågor.
Du som söker till oss
Du har en socionomexamen, sjuksköterskeexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, motsvarande 180 högskolepoäng. Du har minst 2 års dokumenterad erfarenhet av arbete i en ledande roll inom vård och omsorg, där du har haft ett samlat ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhetsutveckling.
Övriga krav:
Erfarenhet av arbete i enlighet med socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt arbetsmiljölagen (AML).
Erfarenhet av att leda systematiskt kvalitetsarbete, bedriva strukturerat arbetsmiljöarbete samt följa upp verksamhet inom offentlig sektor.
Erfarenhet av arbete i digitala verksamhetssystem, där du självständigt har dokumenterat, följt upp och analyserat resultat utifrån mål och styrdokument.
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete som enhetschef inom hemtjänstverksamhet.
Erfarenhet av att implementera eller använda välfärdsteknik i verksamheten.
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
I rollen som enhetschef är du strukturerad och resultatinriktad i ditt ledarskap. Det innebär att du planerar, organiserar och följer upp verksamheten utifrån politiska mål, uppdrag och ekonomiska ramar. Du säkerställer att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning och beslut samt att kvalitets- och arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Du arbetar också för att utvecklingsinsatser leder till konkreta förbättringar för både brukare och medarbetare. Genom tydliga prioriteringar och kontinuerlig uppföljning skapar du stabilitet och förutsägbarhet i verksamheten.
För att lyckas i uppdraget behöver du vara samarbets- och lösningsorienterad. Du leder genom dialog och samverkan och har en central roll i samarbetet med medarbetare, andra enhetschefer, verksamhetsutvecklare, biståndshandläggare, anhöriga och externa aktörer.
När verksamheten ställs inför förändringar eller utmaningar, exempelvis kopplat till bemanning, brukarbehov eller arbetssätt, tar du ett aktivt ansvar för att analysera situationen och omsätta behoven till praktiska och hållbara lösningar. Genom ett närvarande och tydligt ledarskap skapar du delaktighet, engagemang och goda förutsättningar för medarbetarna att utföra sitt uppdrag med hög kvalitet.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka Kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Munkhättevägen 45 (visa karta
)
147 85 TUMBA Arbetsplats
Botkyrka kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Kontakt
Fackliga representanter nås via kommunens växel 08-53061000 Jobbnummer
9962414