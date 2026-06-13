Administratör i Svenska kyrkan
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2026-06-13
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ADMINISTRATÖR 100%
Svenska kyrkan Vikingstads församling söker en administratör
Är du skicklig på att strukturera, koordinera och samarbeta? Tycker du om att arbeta med många olika uppgifter? Vi söker efter ny kollega till församlingsexpeditionen i Vikingstads församling, hos oss får du en nyckelroll och blir ett av våra ansikten utåt och stödet inåt.
Du kommer att få huvudansvar för expeditionens dagliga arbete och rutiner, arkiv och diarieföring, bokning av lokaler och kyrkliga handlingar, kommunikation inklusive sociala medier samt administrativt arbete relaterat både till kyrkogårdsförvaltningen och församlingens liv och verksamhet. Du blir kollega med 13 engagerade medarbetare som är med och bygger församling för framtiden i Vikingstad.
Vi söker dig som:
• har tidigare erfarenhet av arbete med administration och service.
• har stor kunskap och erfarenhet av digitala arbetssätt.
• har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• trivs med att vara ansiktet utåt.
• kan arbeta självständigt och engagerat och vill jobba i Svenska kyrkan.
Dina egenskaper
• Du behöver vara en lagspelare med god prioriteringsförmåga då tjänsten innebär att du arbetar med många uppgifter samtidigt. Därför behöver du kunna strukturera och ha god ordning i ditt arbete.
• För att trivas i församlingen har du engagemang, du är prestigelös, utåtriktad och du tycker om att ge support.
• Du är flexibel och tycker om varierade arbetsuppgifter.
• Som person har du kunskap om hur du använder tiden effektivt, arbetar systematiskt och metodiskt för att slutföra arbetsuppgifter och följa upp resultat.
• Du är balanserad, positiv och observant i ditt bemötande eftersom du kommer att möta människor i olika skeden i livet både direkt och via telefon.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av liknande arbete i Svenska kyrkan och/eller av förtroendestyrda organisationer, statlig eller kommunal förvaltning.
• arbetat med arkiv och diarium.
• kunskap om hur GDPR påverkar det administrativa arbetet i en organisation.
• erfarenhet från kommunikationsarbete och informationshantering.
• erfarenhet av Agrandos system, Telia Touchpoint+, Microsoft 365, sociala medier.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, att du är social av naturen och har lätt för att samarbeta samtidigt som du är engagerad och självständigt hanterar dina uppdrag.
Vi förutsätter att du är medlem i Svenska kyrkan och delar dess värderingar.
Tjänstgöringsgraden kan diskuteras om du önskar.
Tillträde så snart som möjligt efter överenskommelse. Vi intervjuar löpande och kan komma att slutföra anställningsprocessen innan ansökningstiden gått ut.
Sista ansökningsdag 26 juli 2026
Välkommen med din ansökan!
Vi sköter hela rekryteringsprocessen själva och undanber oss därför telefonförsäljare, erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
Vikingstads församling, Västergårdsgatan 13, 583 72 Vikingstad
E-post: vikingstads.forsamling@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vikingstads församling
(org.nr 252004-0250), https://www.svenskakyrkan.se/vikingstad
Västergårdsgatan 13 (visa karta
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583 72 VIKINGSTAD Arbetsplats
Pastorsexpedition Kontakt
Kyrkoherde
Linda Cederholm linda.cederholm@svenskakyrkan.se 013-234451 Jobbnummer
9962406