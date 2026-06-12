Beroendeterapeut/Alkohol och drogbehandlare till HVB för män
Ebba HVB AB / Behandlingsassistentjobb / Nässjö Visa alla behandlingsassistentjobb i Nässjö
2026-06-12
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Vi söker en beroendeterapeut till vårt HVB för målgruppen män 21 - 65 år med missbruks/beroendeproblematik, psykisk ohälsa, kriminalitet och trauma.
Robbin HVB är en del av Ekotopia Vård och är ett behandlingshem för män beläget mellan Nässjö och Eksjö, ca 3,5 mil från Jönköping. Målgruppen är män med missbruks/beroendeproblematik, psykisk ohälsa , kriminalitet och trauma. På Robbin HVB ligger tyngden på behandling och förändringsarbete.
Vi söker nu en engagerad och kompetent alkohol och drogbehandlare med adekvat utbildning och erfarenhet för denna uppgift. Vi har ett väl inarbetat program inom vår organisation, men det finns möjlighet att vara med och utveckla detta framåt.
Vi tillämpar ALLTID 6 månaders provanställning.
För att erhålla denna tjänst skall du ha en adekvat utbildning, beroendeterapeut/alkohol och drogterapeut med minst 5 års erfarenhet samt att vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Dina arbetsuppgifter är att arbeta med våra klienter i deras behandlingsarbete kring alkohol och droger, deras missbruk och beroendesjukdom. Du kommer också att ingå i vårt behandlingsteam
Vi behöver dig som har ett engagemang och intresse av att arbeta med denna målgrupp. vi önskar att du är en person som är positiv och inte rädd för att hugga i där det behövs. Du ska ha ett stort tålamod, men kunna stå kvar och sätta gränser, vara orädd och trygg.
Är du rätt person, då finns möjlighet till att ingå i vårt team framöver.
Sökande utan adekvat utbildning och erfarenhet kommer ej beaktas i anställningsprocessen.
Du som söker skall vid eventuell intervju kunna uppvisa aktuellt utdrag från polisens misstanke och brottsregister utan anmärkning.
Låter detta som att det är du? Ansök då snarast då vi gör urval och intervjuer löpande med tillträde snarast.
Ansökningar där kraven för utbildning och kompetens ej uppfylls kommer ej att beaktas. Vi undanber oss ansökningar på telefon.
ALLA ansökningar SKALL innehålla personligt brev och CV. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: elisabeth@ekotopiavard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ebba HVB AB
(org.nr 559157-7191) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Robbin HVB Kontakt
Elisabeth Hallman elisabeth@ekotopiavard.se Jobbnummer
9962403