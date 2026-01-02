Helgbarista
2026-01-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kapelo Sweden AB i Stockholm
Cykelcafé Le Mond har funnits i drygt elva år och drivs av passionerade kaffe- och cykelentusiaster.
Le Mond är ett matcafé med fokus på goda och vällagade maträtter gjorda på bästa råvarorna. Vi har tidigare varit KRAV-certifierade och serverar mestadels vegetarisk mat.
Vi serverar frukost och har en lunchmeny på vardagar och en brunchmeny på helger. Öppettiderna är vardagar 08:00 - 20:00 och helger 09:30 - 16:00.
I vårt team ingår två köksbiträden och en heltidsbarista på vardagar samt cirka 15 personal som arbetar deltid helg.
Vi pratar svenska och engelska. Vi har relativt låg personalomsättning och det finns mycket passion för mat, kaffe och service.
Vi söker nu en erfaren barista för arbete främst helger men även vardagar.
Tillträde från januari.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta med espressomaskin på café. OBS KRAV!
Är noga med detaljer och brinner för att gästen ska få en maximal upplevelse.
Tar ansvar för energin i rummet. Tillför positiva vibbar, är inkluderande, chill, socialt begåvad och skapar en atmosfär där man vill hänga ofta.
Är en slitvarg. Det är väldigt roligt och socialt att arbeta på ett café men ärligt talat så är det en lång och slitig arbetsdag med renhållning, städning, stängning och upprepning av arbetsuppgifter. Hälften roliga, hälften tråkiga arbetsuppgifter men alla lika viktiga.
Har fokus på detaljer. Ett café består av 1000 små beståndsdelar som måste vara rätt. Justera, skruva, ställa in, känna, kisa, lukta, lyssna.
Är ansvarstagande. Ser till att caféet är toppfräscht hela tiden.
Är en god kommunikatör och mottagare av information. Svarar på meddelanden i chatgruppen, kommunicerar med kollegor och arbetsgivare.
Kan kommunicera hjälpligt på svenska, cafésvenska.
Presterar du enligt ovanstående så kommer du ha en bra och snäll låt-gå-chef samt tillmötesgående kollegor men om du slarvar med arbetsuppgifterna kommer du ha en chef som oförtröttligt tjatar hål i huvudet på dig tills detaljerna blir rätt.
Vi är anslutna till VISITA kollektivavtal, löner och villkor är reglerade.
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: jobba@cykelcafe.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: jobba@cykelcafe.se Omfattning
