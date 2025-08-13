Helg / Sommar personal
2025-08-13
Om jobbet:
Kickstarta Din Karriär i Butiksmiljö!
Mattvaruhuset i Bromma hälsar unga talanger med ambitioner och erfarenheter välkomna till vårt team. Oavsett om du söker ditt första arbete eller redan har viss erfarenhet, erbjuder vi en plattform för personlig utveckling och tillväxt.
Vi söker dig som:
Är redo att ta ditt första steg in i arbetslivet, eller vidareutveckla din karriär.
Har en positiv inställning och vilja att fortsätta lära dig.
Är entusiastisk och brinner för att möta nya människor.
Besitter god kommunikationsförmåga på svenska för effektiv interaktion med kunder och kollegor.
Är tillförlitlig och ansvarstagande.Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Försäljning av våra produkter till både privatpersoner och företagskunder.
Varuhantering för en välfungerande butiksmiljö.
Utöver vanliga arbetsuppgifter som butiksmedarbetare och att ge våra kunder bästa möjliga service vid deras besök i varuhuset, ingår även praktiska moment som måttanpassning av mattor. Det innebär att du hjälper kunden att få sin matta i exakt de mått de önskar. Du behöver därför känna dig bekväm med hantera verktyg som kniv och tumstock.
Vi förväntar oss att du även:
Skapar en positiv köpupplevelse: Genom att vara vänlig, serviceinriktad och engagerad mot kunder.
Har en öppenhet för inlärning: För att snabbt kunna sätta dig in i våra produkter och möta kundens behov.
Visar initiativ och proaktivitet: Genom att aktivt delta i teamet och bidra till butikens framgång.
Varför jobba hos oss?
Personlig utveckling: Oavsett om du är i början av din karriär eller har tidigare erfarenhet, stöttar vi din personliga tillväxt.
Stimulerande arbetsmiljö: Varje dag bjuder på nya utmaningar i en positiv och stödjande arbetsmiljö. Du kommer att trivas i vår dynamiska butiksmiljö där du får möjligheten att skaffa värdefull erfarenhet.
Teamkänsla: Vi är ett sammanhållet team där varje individ spelar en viktig roll. Du kommer att vara omgiven av stöttande kollegor som hjälper dig att utvecklas inom arbetet.
Flexibilitet för din balans: Arbete varannan helg ger dig möjlighet att balansera arbete och andra åtaganden så som studier. Vi erbjuder även möjligheter till arbete över sommaren. Eller vid behov.
Tidigare erfarenheter inom lagsport eller försäljning/möte med människor är meriterande.
Mattvaruhuset öppnade sitt första varuhus redan 1987 och är idag Sveriges största kedja för mattor och golv. Sedan 2012 bedriver vi även näthandel via Ruugs där vi säljer mattor och golv till Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland.
Med över 6000 kvadratmeter fördelat på våra tre varuhus i Stockholm säljer och levererar vi mattor till Skandinavien och Tyskland. Med pressade priser och mattor och golv i hög kvalitet från marknadsledande tillverkare har Ruugs och Mattvaruhuset blivit en ledande aktör i Skandinavien. Vårt eget mattskrädderi tillhandahåller även Sveriges största sortiment av måttbeställda mattor.
Oavsett var du är i din yrkeskarriär ser vi fram emot din ansökan och att välkomna dig till vårt växande och framgångsrika team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: varuhuschef.bromma@mattvaruhuset.se Arbetsgivare Mattvaruhuset B. Berglund AB
(org.nr 556195-1673), https://mattvaruhuset.se/
Ulvsundavägen 154 (visa karta
)
168 67 BROMMA Arbetsplats
Mattvaruhuset B Berglund AB Kontakt
Kevin Hag varuhuschef.bromma@mattvaruhuset.se Jobbnummer
9457611