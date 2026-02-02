Hej talangfulla kockar!
Vi behöver förstärka vårt kockteam med fler kockar som älskar att ge gästerna den bästa matupplevelsen!
Vi arbetar i ett öppet kök och söker dig som gillar mathantverket och kreativiteten i köket och att laga mat från grunden på säsongernas alla råvaror. Du är en lagspelare och är också intresserad av gästernas hela upplevelse med mat, dryck och service.
Det är meriterande med erfarenhet men vi söker även juniora talanger som precis har tagit studenten.
Den röda tråden i allt vi gör är hantverksskicklighet; från rätterna som lagas av hantverksskickliga och kreativa kockar till vinerna som produceras av skickliga vinmakare. Och inte minst viktigt värdskapet med den bästa servicen.
Vi tar emot ansökningar på mejl och intervjuar successivt så skicka in din ansökan eller ta kontakt redan i veckan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ps. Vi har boende centralt i Båstad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: info@ferdinandvinbar.se Omfattning
Ferdinand Vinbar Kontakt
Helen Stoye helen@ferdinandvinbar.se 0733 26 50 18 Jobbnummer
