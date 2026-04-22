Hej HR-student!
2026-04-22
Vi skulle kunna skriva en klassisk annons. Du vet - punktlistor, kravprofiler "för att lyckas hos oss..." och "vi söker dig som...". Men då tappar vi lite känslan med oss som HR-avdelning. För oss handlar HR om att möjliggöra och skapa värde för verksamheten, varje dag, utifrån vår expertis samt vår förmåga att tänka i nya banor.
Så. Vi tänker så här. Om du skulle göra din HR-praktik hos oss, hur tycker du att den ska se ut? Du får fria händer att formulera en platsannons som passar just dig och det du vill göra.
Din uppgift
Skriv din egen platsannons för rollen som HR-praktikant på BDX med start hösten -26.
Vi vill att du beskriver vilka arbetsuppgifter du vill arbeta med och varför, vad du vill lära dig och utveckla under din praktik samt vilka kunskaper och egenskaper du tar med dig. Får du dessutom in vad du ser att HR kan skapa för värde för verksamheten är det en rejäl bonus.
Vad du kan förvänta dig hos oss (okej då - här kommer en punktlista)
Du kommer praktisera och ha nära samarbete med HR-chef, tre HR-business partners och fyra löneadministratörer.
En chans att praktisera och utveckla dina HR-kunskaper på riktigt.
Vara en del av ett företag som faktiskt bidrar till att samhället fungerar.
Och ja, du får lära dig massor om arbetsrätt, rekrytering och HR-processer - saker du verkligen kommer ha nytta av i framtiden!
Vi tror att du är nyfiken och har hög integritet. Som person får du gärna vara olik oss då vi tror att olikhet gör oss starkare, men du behöver dela samma positiva inställning till arbetet som oss.
Varför vi gör så här
På BDX tror vi inte att det finns en färdig mall för vad en bra praktik är. Vi tror att den skapas tillsammans. Och vi tror att du som söker redan har tankar om vad en HR-avdelning kan bidra med. Publiceringsdatum2026-04-22
Skicka in din platsannons i textform och berätta varför just du ska göra din praktik hos oss. Vi ser fram emot att höra av dig!
Om du har några funderingar, hör av dig till Madelen Hedlund, HR-chef madelen.hedlund@bdx.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-124041".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BDX Företagen AB
(org.nr 556207-3329), https://bdx.se/jobb/?id=226
Kallaxvägen 190 (visa karta
)
975 95 LULEÅ
