Hej Chaufförer!
2026-03-02
Kanske går du sista året på transportprogrammet och letar efter ditt första jobb? Eller är du en erfaren chaufför som tar yrket på allvar och vill ha ordning och reda runt omkring dig? Vi letar efter dig som gillar ansvar, frihet och att rulla framåt, bokstavligen.
Nu behöver vi ett flertal vikarier till vår och sommar, där vissa av tjänsterna kan starta redan i slutet av mars eller början av april. Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Transportavdelningen på affärsområde Återvinning ansvarar för sopinsamling i kärl, container, flak, komprimatorer och insamling av slam och fett från enskilda anläggningar i både Eskilstuna och Strängnäs, och nu behöver vid dig.
Som chaufför hos oss kommer du att:
- Hämta hushålls och trädgårdsavfall inom olika distrikt där du ger förstklassig service till våra kunder.
- Ansvara för både daglig tillsyn och vård av fordon. Vi är måna om varandras arbetsmiljö både för säkerhet och trivsel.
"Det är häftigt och inspirerande att vara en del av ett företag som ligger i framkant där vi alla är en viktig del av våra kunders vardag", säger Daniel Alentun, gruppchef.
Du utgår från Eskilstuna och utöver traditionell insamling finns också möjlighet att bredda din roll, beroende på kompetens och verksamhetens behov. Då kan det bli aktuellt att köra slam och spolbil eller lastväxlare. Hos är det välplanerade rutter, rimliga scheman och ett jobb som känns rätt i hjärtat. Våra arbetstider är mellan 06-16 och du kommer att bli schemalagd någon gång däremellan, helgarbete kan förekomma. Det kan också finnas möjlighet till förlängning efter sommarperioden.
Utbildning och tidigare erfarenhet
Vi letar efter dig som håller kursen även när det blir trångt i trafiken. Med lugn, struktur och yrkesskicklighet löser du stressiga situationer utan att tappa fokus. Du vet att bra körning handlar om samarbete både bakom ratten och med kollegorna runt omkring dig och du gillar att jobbet är fysiskt.
Du har:
- C-körkort och giltigt YKB.
- Gärna erfarenhet av att köra sopbil eller lastbil men det är inget krav.
- Goda kunskaper i svenska både muntligt och skriftligt.
Låter det intressant eller vill du höra mer om tjänsterna? Tveka inte att höra av dig till
Carl Pilhjerta, gruppchef Insamling Eskilstuna mailto:carl.pilhjerta@esem.se
Niclas Liljehag, gruppchef Transport Strängnäs mailto:niclas.lijehag@esem.se
Daniel Alentun, gruppchef Transport Eskilstuna mailto:daniel.altentun@esem.se
Om Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
Vi är drygt 600 kollegor som på olika sätt ser till att vardagen fungerar för våra invånare i Eskilstuna och Strängnäs. Tillsammans levererar vi hållbara produkter och trygga tjänster med stor nytta och liten miljöpåverkan. Var med på en hållbar miljöresa där dina idéer är betydelsefulla. Som medarbetare på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö är du med och bygger framtiden!
En del av våra tjänster omfattas av säkerhetsprövning där grund för anställning är godkänd säkerhetsprövning. Innan anställningsavtal kan skrivas lämnar alla ett drogtest. I din anställning kan du komma att krigsplaceras. Krigsplacering innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra under höjd beredskap. Om den tjänst som du sökt till berörs i nuläget informeras du under rekryteringsprocessen, observera att förändring kan ske med tiden. Ersättning
Månadslön/timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
