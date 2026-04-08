Heat-Seal operatör
Linxens Sweden AB är ett ungt och modernt företag som utvecklar och tillverkar skräddarsydda lösningar inom tryck och stansning, med produkter som biosensorer och stick-to-skin wearables. Vi är en kreativ samarbetspartner som erbjuder kvalitet och innovativa lösningar. Vi ingår i en global koncern med cirka 3000 anställda, vilket ger oss en stabil och växande bas att stå på för framtiden.
Vi söker nu flera Heat-seal operatörer som vill vara med och bidra till vår fortsatta framgång och där du får möjlighet att kombinera ditt intresse i teknik med tillverkning. Tjänsten är placerad i Ängelholm. Arbetet är förlagt till tvåskift.Publiceringsdatum2026-04-08Arbetsuppgifter
Producera, kontrollera och packa enligt produktionsunderlag
Säkerställa korrekt dokumentation och spårbarhet
Rapportera materialåtgång och tid i produktionen
Ta ut referensprover enligt gällande rutiner
Säkerställa att setup är korrekt och kvalitetssäkrad
Kommunicera avvikelser och bidra till förbättringar
Aktivt arbeta för en säker, ren och välfungerande arbetsmiljö
Vi söker dig som
Har ett tekniskt eller mekaniskt intresse och förståelse för processer
Är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har grundläggande kunskaper i Microsoft OfficeProfil
Känner stort ansvarstagande över dina arbetsuppgifter
Initiativförmåga och vana vid självständigt arbete
God kommunikation och bra teamkänsla
Prestigelös och ödmjuk
Flexibel och serviceinriktad, med en positiv attityd gentemot både kollegor och kunder.
Initiativtagande, med förmågan att föreslå förbättringar av processer och arbetssätt.
En lagspelare som trivs i en dynamisk arbetsmiljö och kan hantera perioder med högt tempo.
Du har körkort och egen bil då vår produktion ligger förvisso nära kommunala färdmedel, men tidtabellerna matchar inte skiften än.
Vi erbjuder
En utvecklande roll i en framgångsrik och innovativ organisation.
Ett teamorienterat och stöttande arbetsklimat
Generöst friskvårdsbidragSå ansöker du
Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast. Då vi söker flera nya kollegor under en längre period så kommer vi rekrytera löpande. Ev frågor om tjänsten kan ni kontakta oss via mail på hr.sweden@linxens.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linxens Sweden AB
Brandsvigsgatan 11A (visa karta
262 73 ÄNGELHOLM
För detta jobb krävs körkort.
