Head of engineering till Södra!

Vill du vara med och forma framtidens digitala landskap? Södra söker nu en Head of Engineering, en strategisk och tekniskt skicklig ledare som vill ta helhetsansvar för utveckling och teknisk arkitektur. Här får du möjligheten att driva utvecklingen i en organisation där hållbarhet, innovation och affärsutveckling är centrala drivkrafter. Välkommen med din ansökan redan idag och bli en del av Södra!
OM TJÄNSTEN
Södra fungerar som en bro mellan 52 000 familjeskogsbruk och den globala marknaden, understödd av gemensamt ägande som ger långsiktighet och engagemang. Genom gemensamma funktioner möjliggörs ett effektivt och värdeskapande arbete inom Södras affärs- och verksamhetsområden, från familjeskogsbruk till ett hållbart samhälle. På Södra finns en mångfald av människor från familjeskogsbrukare och skogsägare till massa- och träproduktstillverkare, globala affärspartners och innovatörer. I nästan hundra år har de samverkat för att förädla och förnya skogens värden över kunskaps- och generationsgränser.
Som Head of Engineering får du en nyckelroll i att leda och utveckla Södras tekniska riktning. Du ansvarar för att sätta målbild och strategi för teknik och arkitektur i linje med affärens prioriteringar och roadmap. Rollen innebär att bygga kapabilitet, definiera kvalitetsstandarder och samverka med både teknikteam och affärsledning för att säkerställa robusta, skalbara och framtidssäkrade lösningar.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du, liksom Södra, värdesätter hållbarhet och vill bidra till att förbättra och utveckla arbetssätt. Du har starka kommunikativa färdigheter och trivs i dialog med olika typer av människor. Rollen innebär personalansvar och ställer krav på ett ledarskap som präglas av ansvarstagande, målmedvetenhet och förmåga att skapa tillit.
Du erbjuds
• En nyckelroll med stort inflytande där du får möjlighet att påverka teknisk riktning och affärsvärde
• Du kommer erbjudas goda möjligheter till utveckling inom yrket, både i vardagen och i olika typer av projekt, samtidigt som du är med och bidrar till en hållbarhet som skapar värde för människor och miljö
• Du erbjuds en trygg anställning med kollektivavtal, förmånligt friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra stugor och lägenheter
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
Som en del av den digitala och affärstekniska organisationen kommer du att bidra till teamets gemensamma utveckling och uppbyggnad redan från start. Du kommer arbeta nära nyckelpersoner som bland annat Head of Product, Head of Data & Analytics och Governance & Transformation.
• Sätta teknisk målbild och strategi i linje med affärens behov
• Bygga och vidareutveckla teknik- och arkitekturkapabilitet över domäner
• Definiera och styra kvalitetsstandarder för teknik (test, prestanda, säkerhet, CI/CD)
• Representera det tekniska perspektivet i planering och styrning
• Samverka med arkitekter och utvecklingsteam för att skapa målarkitektur och säkra leveranskapacitet
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av tekniskt ledarskap inom systemutveckling och arkitektur
• Har relevant utbildning inom systemutveckling, teknik, arkitektur eller motsvarande erfarenhet
• Har erfarenhet av att leda teknikteam i komplexa och agila miljöer
• Har kunskap om moderna tekniska plattformar, CI/CD, systemdesign och test
• Har en stark kommunikationsförmåga och samverkan mellan teknik, produkt och affär
• Har erfarenhet av att bygga och leda högpresterande tekniska team
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Ansvarstagande
• Målmedveten
• Förändringsbenägen
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
• Som en del av rekryteringsprocessen genomför Södra drog- och alkoholtest, vilket gäller för samtliga medarbetare inför anställning
• Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas
INFORMATION OM FÖRETAGET
Här kan du läsa mer om Södra! Varaktighet, arbetstid, etc.
