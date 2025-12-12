Head of Customer Care
Heimstaden Sweden AB / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2025-12-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Heimstaden Sweden AB i Malmö
, Lund
, Ljungby
, Växjö
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Heimstaden är ett europeiskt fastighetsbolag som investerar i bostadssegmentet och äger över 160,000 lägenheter i nio länder, med ett marknadsvärde omkring 330 miljarder kronor. Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder med målet att skapa högsta möjliga avkastning till våra ägare genom att kombinera affärsmässighet med långsiktighet, hållbarhet och samhällsansvar. En viktig del av detta är att vara en attraktiv arbetsplats där människor kan utvecklas och ta ansvar.
Sverige är vår största marknad, där vi äger och förvaltar cirka 46,000 lägenheter fördelade över fem regioner. Vår kultur präglas av tempo, tydlighet och en vilja att hela tiden bli bättre. Vi arbetar mot gemensamma mål, tar ansvar och vågar utmana det befintliga. Kulturen är informell och bygger på kompetens framför titlar och en praktisk, lösningsorienterad inställning.
Om rollen
Om rollen
Vi står inför ett teknikskifte där digitalisering, självservice och AI snabbt förändrar kundernas förväntningar. Som Head of Customer Care får du en nyckelroll i att leda utvecklingen av en modern, datadriven och framtidssäkrad kundservice som avlastar och stärker hela förvaltningsorganisationen.
Du ansvarar för strategi, målbild och långsiktig utveckling av vår kundservicefunktion och säkerställer att kundens behov fångas, filtreras och hanteras effektivt redan vid första kontakten. Du definierar de processer, strukturer och arbetssätt som skapar en smidig kundresa, hög kundnöjdhet och en mer effektiv förvaltning.
Teamet och din plats i organisationen
Du rapporterar till Country Managing Director och är placerad på vårt kontor i Malmö. Du leder en organisation bestående av en Operations Manager och ett team kundservicemedarbetare. Rollen innebär nära samarbete med förvaltning, drift, IT, marknad och andra stödfunktioner där kundservice är en central del av helheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda, coacha och utveckla kundserviceteamet med tydliga mål, arbetssätt och kultur
Utforma strategi, struktur och processer för en modern och datadriven kundservice
Driva digitalisering, självservice och automatisering i linje med teknikskiftet
Säkerställa effektiva processer för ärendehantering, filtrering och kvalitetssäkring
Höja kundnöjdheten genom tydlig kommunikation, proaktiv återkoppling och datadrivna förbättringar
Följa upp KPI:er och analysera utvecklingen för att styra prioriteringar och förbättringar
Arbeta nära förvaltning och stödfunktioner för gemensamma arbetssätt och skalbara lösningar
Vem vi tror att du är
Du har en relevant universitetsutbildning, exempelvis inom ekonomi, service management eller kommunikation, och flera års erfarenhet av att leda digital transformation inom kundservice. Du har arbetat med att införa och optimera AI-drivna verktyg såsom chatbotar, självserviceportaler eller automatiserade CRM-flöden och har byggt eller lett kundserviceorganisationer som arbetar datadrivet med KPI:er, SLA och realtidsuppföljning.
Du är van att arbeta med kundserviceplattformar som Avy eller liknande och använder analyser av ärendeströmmar och kundnöjdhet för att styra utveckling och prioriteringar. Erfarenhet från branscher med högt kundflöde och digitalt servicefokus, exempelvis telekom, bank, retail eller tech, är meriterande.
Som ledare är du kommunikativ, affärsmässig och förändringsdriven, med förmåga att skapa engagemang och samarbete i teamet. Du planerar och strukturerar ditt arbete väl och kombinerar ett tydligt servicefokus med en stark vilja att utveckla verksamheten. Du har ett genuint intresse för AI, digitalisering och moderna kundserviceverktyg och trivs i en miljö där mål, uppföljning och förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen.
Varför ska du välja Heimstaden
Här får du leda en verksamhet som spelar en central roll i hur vi levererar service till hundratusentals kunder varje dag. Du får ett tydligt mandat att driva förändring, modernisera arbetssätt och forma hur en datadriven kundservice ska fungera i praktiken.
Rollen ger stora möjligheter att påverka och omsätta idéer i verkligheten. Du arbetar nära både förvaltningen och våra stödfunktioner, vilket ger en unik helhetsbild av verksamheten och en direkt koppling mellan dina initiativ och den faktiska effekten i organisationen.
Vi värdesätter ansvar, tempo och tydlighet. Här är beslutsvägarna korta, engagemang uppskattas och du får frihet att utveckla kundservicefunktionen på riktigt. Detta är en roll för dig som vill kombinera strategi och ledarskap med praktiskt förändringsarbete och som vill vara med och forma framtidens kundservice i en av Sveriges största fastighetsaktörer.
Vår rekryteringsprocess
Du söker tjänsten genom att skicka in din ansökan via länken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar via e-post av GDPR-skäl.
Vi använder tester i rekryteringsprocessen för att ge alla sökande samma möjlighet att visa sin potential och för att fokusera på kompetens, attityd och förutsättningar. Som en del av processen genomför vi även en bakgrundskontroll via vår samarbetspartner 2Secure (www.2secure.se).
Våra medarbetare är avgörande för vår framgång och vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv och inkluderande arbetsplats där mångfald ses som en styrka. Läs gärna mer om hur det är att jobba hos oss här: Jobba hos oss
Sista ansökningsdag är den 4 januari 2026.
Frågor?
Kontakta rekryterande chef Mattis Falkentoft på mattis.falkentoft@heimstaden.com
eller 070-851 76 26.
Välkommen med din ansökan.
Ytterligare information
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi en bakgrundskontroll innan anställning, via vår samarbetspartner 2Secure. Om du har några frågor kring detta, är du varmt välkommen att kontakta oss!
Vi vet hur viktigt det är att utmana våra omedvetna fördomar och vikten av att fokusera på varje individs fulla potential och kompetens. Det är därför vi inte längre kräver att våra sökande skickar in ett personligt brev när de söker tjänster hos oss och vi använder testning som ett verktyg i rekryteringsprocessen. På så sätt säkerställer vi att vi inte missar kandidater som kanske har mindre erfarenhet, men som ändå har rätt attityd, kompetens och förutsättningar för att lyckas i rollen. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi en bakgrundskontroll innan anställning, via vår samarbetspartner 2Secure. Om du har några frågor kring detta, är du varmt välkommen att kontakta oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heimstaden Sweden AB
(org.nr 556615-4497), http://www.heimstaden.se
Carl Gustafs Väg 1 (visa karta
)
217 42 MALMÖ Arbetsplats
Huvudkontor Jobbnummer
9642871