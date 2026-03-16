Head of Corporates - Göteborg Syd
Swedbank AB / Bankjobb / Göteborg Visa alla bankjobb i Göteborg
2026-03-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedbank AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Öckerö
eller i hela Sverige
Vill du leda ett starkt team och forma framtidens företagsaffär?
Nu söker vi en engagerad och affärsdriven ledare som vill ta ansvar för att utveckla vårt Corporate Banking-team i Göteborg Syd. Här får du möjlighet att arbeta nära våra företagskunder, leda kompetenta medarbetare och bidra till att skapa en modern och konkurrenskraftig företagsbank.
Dina ansvarsområden:
• I rollen som Head of Corporates får du ett helhetsansvar för affär, team och marknad. Du kommer att:
• Driva marknadstillväxt, försäljning, lönsamhet och kundnöjdhet inom ditt affärsområde.
• Säkerställa att våra kunder får stöd att växa i linje med bankens strategi.
• Vara en aktiv representant för banken och bygga starka lokala nätverk.
• Utveckla och leda ett mångsidigt team präglat av laganda, engagemang och hög professionalism.
• Främja en sund riskkultur med fokus på långsiktig hållbarhet.
• Ansvara för att forma en effektiv och framgångsrik organisation.
Vad som behövs i den här rollen:
• Har dokumenterad erfarenhet av ledarskap och förändringsledning.
• Har gedigen kunskap om företagsmarknaden och kreditgivning.
• Lyckats driva försäljning med starkt kundfokus.
• Besitter utmärkta ledaregenskaper - du bygger förtroende, visar mod, inspirerar och utvecklar.
• Har relevant akademisk utbildning.
• SwedSec licens är meriterande.
Vi erbjuder dig:
• Hos oss får du möjlighet att växa - både som ledare och person.
• Kontinuerlig kompetensutveckling och stort fokus på självledarskap
• Ett meningsfullt arbete där du bidrar till utvecklingen av våra kunder och vår region.
• En öppen, samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt arbete.
• En inkluderande arbetsmiljö med balans, flexibilitet och hållbarhet i fokus.
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudande för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
vara med och driva en strategiskt viktig transformation där vi bygger framtidens bank för våra företagskunder? Hos oss får du påverka, ta ansvar och skapa resultat. Ditt ledarskap blir helt avgörande - du coachar, motiverar och skapar förutsättningar för att dina medarbetare ska nå sin fulla potential. Anders Paulsson, din framtida chef.
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-03-31.
Placeringsort: Göteborg
Rekryterande chef: Anders Paulsson, 070-5675133 Head of Corporates Region West
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "tt-swedbank-26002-18569". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedbank AB
https://jobs.swedbank.com
Kungsportsavenyen 34
)
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
Swedbank Jobbnummer
9800394