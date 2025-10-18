Hardworking multitasker
Kan du jobba snabbt och effektivt med nästan allt? Flytta möbler, inreda, putsa fönster, rengöra bostäder grundligt, måla, spackla, slipa golv, ta hand om gäster, prata i headset medan du jobbar fysiskt?
Är du dessutom mobil så du kan jobba på flera olika platser så är det än bättre!
Vi är ett team på 10 medarbetare se www.rentalhome.se
samt www.billebro.se
och www.uthyres.eu
Vi har lätta lastbilar samt släp. Du hämtar och lämnar möbler, högtalare mm. Du är stark och vältränad. Du håller koll på dödsbon som ska hämtas och bortskänkes annonser och utrustar våra bostäder med bättre kök och bra prylar från fina hem i Sthlm. Du inreder, gör hantverksjobb och har kunskap inom ljud ljus teknik. Du har kundkontakt och säljer. Du tar emot gäster i våra bostäder och visar dem tillrätta. Du tar bilder av våra bostäder samt våra tekniska produkter och lägger ut annonser på ebay, amazon, airbnb, expedia, booking. Du får våra företag att rocka och har en bra energi som får oss och våra kunder att må ännu bättre. Du kan jobba med våra hemsidor. Du sköter sociala media.
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
E-post: application@billebro.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556423-2592)
Lantmannagatan 17 (visa karta
)
841 32 ÅNGE Arbetsplats
Företagshuset Mejeriet Ånge Jobbnummer
9563423