Hardware Reverse Engineer
2026-03-16
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu dig med erfarenhet av arbete i labbmiljö som i samarbete med dina kollegor vill bidra till FRA:s arbete genom att analysera och dekonstruera hårdvarusystem och integrerade kretsar. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som Hardware Reverse Engineer (Hårdvarudekonstruktör) av integrerade kretsar tillhör du en enhet inom avdelningen cyberverksamhet. Avdelningens två huvudsakliga uppgifter är att bidra till att stärka skyddet mot kvalificerade IT-angrepp från utlandet hos samhällsviktig verksamhet i Sverige samt att utveckla och leverera access- och exploateringsförmåga till signalunderrättelseverksamheten.
Du kommer att ingå i en mindre grupp som har till uppgift att analysera hårdvara och inbäddade system ur ett säkerhets- och sårbarhetsperspektiv. Ert arbete fungerar som stöd för hela avdelningens verksamhet. Tillsammans arbetar ni både med att genomföra analysuppdrag och med utvecklingsprojekt för att säkerställa att ni har de metoder och verktyg som krävs för att genomföra uppdragen. Du kommer till en prestigelös grupp som aktivt hjälper varandra för att nå de gemensamma målen, och som tror att olika perspektiv och erfarenheter berikar arbetet i gruppen.
I rollen är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att analysera och dekonstruera hårdvarusystem och integrerade kretsar, framförallt i form av:
Hårdvarudekonstruktion och exploatering av inbäddade system genom analys av systemens arkitektur, elektronik, olika gränssnitt samt systemens mjukvara i syfte att identifiera sårbarheter
Förbearbetning, preparering av integrerade kretsar för att sedan undersöka uppbyggnaden av dem och ta fram metodik för att undersöka/analysera olika funktioner
Utveckling och implementation av metoder, verktyg och gränssnitt för att extrahera data från integrerade kretsar som återfinns inom exempelvis datorer och inbyggda system
Dokumentation av metoder och rapportering av analysresultat
Du kommer även att ägna en del av din arbetstid till forskning och utveckling samt kunskapsinhämtning. Detta i form av laborationer samt deltagande på kurser och konferenser.
Resor förekommer i tjänsten, både inrikes och utrikes.
Du kan
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom exempelvis elektroteknik, teknisk fysik eller datateknik, alternativt att du förvärvat motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av arbete i labbmiljö, gärna från arbetslivet
Grundläggande kunskaper i C, C++, Python, Rust och/eller Assembler
Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Akademisk utbildning inom kemi eller materialteknik
Erfarenhet av konstruktion eller felsökning av digital elektronik, gärna på kiselnivå, och i digital elektronik vanligt förekommande bussar, kommunikationsprotokoll och gränssnitt
Praktiskt arbetat med elektroniska mätinstrument såsom oscilloskop, spektrumanalysatorer, logik- och protokollanalysatorer, labview eller komplexa testsystem med mät och styr
Erfarenhet av arbete med t.ex. FIB, SEM, laser/plasma-etsare, sputtring eller liknande instrument
Erfarenhet av arbete inom halvledarindustrin
Du är
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är/har:
Bra på att samarbeta - Du är en lagspelare som arbetar bra med andra människor. Du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt genom att lyssna och kommunicera konstruktivt.
Självgående - Du tar ansvar för din uppgift. Du strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.
Uthållig - Du förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser och arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda.
Problemlösande analysförmåga - Du arbetar bra med komplexa frågor. Du analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
På FRA råder stark sekretess och det är viktigt att du känner dig bekväm med att hantera det.
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. I denna rekryteringsprocess kommer arbetsprov/tester att tillämpas. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på e-post angelica.svanbro@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-04-12
Referensnummer 2025FRA1612-2
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365), http://www.fra.se
